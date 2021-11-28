林海峰將整套MIRROR閃卡送朋友「借花敬佛」：日行一善！

男團MIRROR的十二位成員在香港人氣高企，除了周街都見到他們的廣告之外，早前更聯承麥當勞推出MIRROR餐，令「鏡粉」瘋狂食快餐，掀起了一股抽卡、換卡熱潮。MIRROR粉絲年齡層更遍佈男女老幼，娛樂圈中除了有森美、小儀及李婉華等前輩亦是其中之一外，就連林海峰（Jan）都在Instagram曬出整套MIRROR卡，自認是鏡粉一員？



林海峰都係MIRROR粉絲？（視覺中國）

MIRROR早前聯承麥當勞推出MIRROR餐。（資料圖片）

林海峰在IG發文，表示麥當勞送了一套MIRROR卡給自己，然後自己就將整套卡送給朋友「借花敬佛」贈太太：「要令對方覺得你仲受歡迎過鏡仔（MIRROR）咪就係將成盒鏡仔送哂俾（畀）佢囉！」他公開的照片中，第一張放的就是全城最難抽中的團體閃卡，令一眾網民都留言表示很羨慕，林海峰笑言自己贈卡的行為就像做善事一樣：「#UNCLE日行一善AUNTIE涙光閃閃 #給人玫瑰手留餘香」

林海峰將整套卡送給朋友「借花敬佛」贈太太。（Instagram：@janlamb_09）

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