Tiger King 2｜Carole否認殺前夫餵虎　被網民怒轟：根本就係貪錢

獵奇紀錄片《養虎為患》（Tiger King: Murder, Mayhem and Madness）於去年初上架後，隨即引起全球熱話。紀錄片以老虎園主人Joe Exotic的奇怪生平來帶出人們為養虎而瘋狂的心態，還有存在於這個次文化中的奇人異事。相隔1年多Netflix再推出第二季，揭開Joe與死對頭愛護動物組織創辦人Carole Baskin的衝突。究竟誰是雙面人？Carole有否謀殺前夫？



Joe頂着Mullet髮型，每日穿上色彩鮮豔的服裝。（劇照）

《養虎為患》因擁有比電影更為荒誕的離奇情節，而引起廣泛討論，而主角Joe Exotic亦因意圖謀殺及虐殺老虎被判監22年，現正在監獄服刑。雖然Joe確實是有錯，但大部分網民都認為罪不至入獄22年，有大量支持者為Joe尋求律師幫助，希望能夠為Joe獲得前美國總統特朗普及現任總統拜登特赦他。不過劇迷最好奇的，就是究竟Carole Baskin有沒有謀殺第二任前夫Don Lewis。

Joe Exotic因意圖謀殺及虐殺老虎被判監22年，現正在監獄服刑。（劇照）

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上一季揭開了Carole的黑歷史，她為了逃避首任丈夫Michael家暴而在離家出走，並在路途上邂逅第二任富豪丈夫Don Lewis。在做了Don4年第三者後坐正做大婆，及後Don竟然離奇失蹤，Carole亦繼承了Don的遺產變成富婆。不過Don的秘書、律師、前妻及兩個女兒，都認為Carole是殺人兇手，更指她將Don碎屍後餵給老虎毀屍滅跡，故今季更找來專門研究殺人懸案的網絡紅人Ripper幫忙查出事件真相。

Carole當然否認殺人，而紀錄片亦提出證據指Don生前很可能在計畫逃避Carole移居哥斯達黎加時，因涉及非法活動而被滅口。同時Don除了向Carole申請禁制令，曾在離開Carole前將禁制令的文件交給秘書Anne，更直言如果有朝一日自己失蹤，一定是Carole所做的。Anne亦表示原本遺囑執行人應該是自己，可惜在文件被偷後，執行人竟然變成Carole，就算Carole真的沒有謀殺Don，但Carole很難洗脫謀財的嫌疑。

案件疑點重重，雖然紀錄片疑似為Carole洗白，但仍無阻劇迷認為她是殺人兇手。最誇張的是，在Netflix計劃開拍第二季時Carole竟然開天價100萬英鎊（約1042萬港元）才肯上鏡。消息傳出後，大批網民怒轟Carole奪去前夫的財產兼獅子開大口，根本就是貪錢的行為。其後她在宣傳另一節目時曾表示Don是駕駛小型飛機墜機而死，但網民完全不受落這個說法，因為從來沒有找到Don的屍體或任何飛機殘骸，更推測就算是真的，很可能是Carole在飛機做了手腳而導致Don墜機。