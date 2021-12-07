全民造星IV．專訪｜人氣王Marf穩做女團C位？　Day視姜濤為榜樣

說起「女團」一詞，你第一（想像）反應想到的標準會是誰？

陪伴90後成長的集體回憶，台灣的S.H.E？黑澀會美眉？

在K-pop尤為盛行的時代，女帝少女時代？型格度爆燈的BLACKPINK？青春可人的TWICE？還是男女通殺的實力派MAMAMOO？

香港本土女團呢？唱到街知巷聞Twins的「問愛戀易學難精／可否惡補」、

Cookies的「又不是80年代／寂寞芳心的愛」均已經是2002年；

Super Girls？As One？其實也已經是接近10年前的產物；

ViuTV今季就看中這個空缺，偶像育成選秀節目《全民造星IV》打正旗號選女團，務求攻佔空白多年的男性觀眾市場，為一眾「前夫」謀福利。第二輪比拼正進行得如火如荼，第四周收視重回5.5，穩坐冠軍寶座；在師兄MIRROR的加持下，令這個尚未誕生的女團已經備受觸目，節目內容掀起全城熱討，連帶一眾參賽者人氣急升，當中女團強力候補的大熱人選「世一」Marf（邱彥筒）、「女版姜濤」Day（許軼）、顏值爆燈的Yoyo（葛綽瑤）、「Gfable」Ivy So（蘇雅琳）、「翻版朱茵」Alice（許寶恆）及「家燕媽媽高徒」榛綦（何榛綦）就聚首一堂，大談比賽軼事。

採訪：陳栢宇

撰文、剪接：葉詩

拍攝：葉志明



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走在追夢的路途上

參加《造星》的女孩子大多有一個演藝夢，而節目正正提供了一個渠道讓大家做夢，榛綦更是從小就是家燕媽媽旗下女團Honey Bees的一員，而那些年累積的經歷讓她的《造星》之途變得更順遂：「家燕媽媽給我們很多演出機會，之前去過雲頂、新加坡、上郵輪，而每次演出都會收獲經驗，例如在台上的表情、怎樣表現自己也很重要，所以有一定的幫助。」

榛綦更是從小就是家燕媽媽旗下女團Honey Bees的一員，而那些年累積的經歷讓她的《造星》之途變得更順遂。

首輪就掉進復活區的Yoyo直言那時候的自己「去了火星」，完全沒想過復活這回事，更遑論會被導師許廷鏗（Alfred）拯救：「當時不是很害怕，我忘記了有復活這回事，好像進了另一個區域那樣；唸我名字的時候我還在想是不是其他人，完全沒想過是自己。」Yoyo坦言一路走來進步頗大：「技巧上不太敢說，畢竟時間不是太長，但心態上自己原本很沒有自信，而漸漸變得有自信。」性格較內向的Day亦自言進步不少：「特別是與人相處，我本身比較慢熱，參加這個比賽大家需要很快磨合去做一個表演，我現在也可以跟比較陌生的人表達自己的情緒。」

首輪就掉進復活區的Yoyo直言那時候的自己「去了火星」，完全沒想過復活這回事，更遑論會被導師許廷鏗拯救。

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不是誰的翻版，我就是我

Day在96強首度見記者時獲安排站Center位置，舞姿有板有眼、加上自信的眼神盡吸觀眾目光，先聲奪人的她因而獲「女版姜濤」封號，對於這般期待，她直言不敢當：「可能因為參賽年齡一樣就獲稱號，自知跟他相差很遠，姜濤那麼多人喜歡，實力又厲害，我覺得他是一個榜樣，也開心有人覺得自己有跟他相像的地方，還有很多需要向他學習。」

Day在96強首度見記者時獲安排站Center位置，舞姿有板有眼、加上自信的眼神盡吸觀眾目光，先聲奪人的她因而獲「女版姜濤」封號。

與此同時，因為美貌而獲封「翻版朱茵」的Alice直言感恩：「我從來都沒有覺得自己像朱茵，被人說與她相像也很開心，因為自己本身也覺得朱茵很美。」

因為美貌而獲封「翻版朱茵」的Alice直言感恩。

憑着美貌盡吸關注度的Ivy So坦承一切都是她始料不及的，中學唸女校的她一直都生活在女生的圈子裡，她從來沒想過會那麼受男生歡迎，只因從前的她也不覺自己漂亮：「因為我之前很肥，DSE的時候重到57、58公斤，那時候導演Himtos問我有沒有男生追，是真的沒有，畢竟那是很肥，我是前陣子才減至現在49、50公斤，沒想過瘦下來後會有那麼多人覺得我好看。」

憑着美貌盡吸關注度的Ivy So坦承一切都是她始料不及的，中學唸女校的她一直都生活在女生的圈子裡，她從來沒想過會那麼受男生歡迎，只因從前的她絲毫不覺得自己屬漂亮。

Marf穩坐冠軍寶座？

現年19歲的Marf率先跑出，唱歌、跳舞、舞台魅力、觀眾緣都堪稱一絕，被觀眾指是四屆《造星》最為全能選手，人氣隨之急升，IG粉絲數從4千勁升逾16倍至6.5萬，首輪競賽個人演出片段上架兩星期已獲逾45萬觀看次數，是為本屆之冠，不單止觀眾被其舞台魅力所迷倒，就連競爭對手都異口同聲指她就是本季的冠軍人馬Alice指：「其實由節目開始Pre-round到現在，最看好的都是Marf，她的壓台感很強，唱歌跳舞的實力也很平均。」另一位大熱Day亦認同道：「我真的很喜歡有Style的人，個人很喜歡看唱跳，而Marf唱歌跳舞都很厲害，她的聲音很有歐美感覺，很喜歡她唱歌的聲音，跳舞又勁，超Charm！」

現年19歲的Marf率先跑出，唱歌、跳舞、舞台魅力、觀眾緣都堪稱一絕，被觀眾指是四屆《造星》最為全能選手，人氣隨之急升，IG粉絲數從4千勁升逾16倍至6.5萬。

被論及的主角Marf則羞羞臉回應：「這頂帽實在太高了，感謝大家這麼欣賞我，自己沒有特別去想，但會全力以赴做到最好。」問到自己的心水，她就點名「重讀生」子涓：「她有經驗、有態度、跳舞唱歌也達到一個階段Level，所以她一早已經具備所有條件，只差一個機會。」

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Marf直言不太在意比賽的最後賽果，皆因無論如何，她都會繼續追隨自己的夢想：「就算我輸了，出到去也會找方法繼續表演，這是對自己的承諾，我亦相信會有機會，在這個世代找到出口就能走過去，不會說沒了比賽而立刻回歸現實，我們有的是時間，所以我不太擔心。」而其他參賽者亦紛紛和應指完了比賽想繼續嘗試在這行發展。



對啊，就如陳蕾的原創歌《相信一切是最好的安排》所唱：「世界很大／還很大／可以的／你可以有更好的／原來不壞／還不壞／可有心跳跟你去探討／這一世界／未來千姿百態／緣分尚未到別怕定會到／要相信一切是最好的安排／未到定會更好」就讓我們秉持「試當真精神」走下去，看看自己能走多遠。