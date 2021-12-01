十月初五的月光｜何依婷其實點上位？　靠《學是學非》月入六位數

《十月初五的月光》是何依婷首次擔正女主角的劇集，近日她被指被指變得富貴，以名車代步出入名店，更搬到入門價3千多萬的紅磡樓王之稱的海名軒居住，此樓盤以大單位豪宅為主。單位面積最細1,891，更有4,455方呎高層複式單位，所有單位的景觀主要為維多利亞港海景，一座更享有璀璨震撼的環迴維港煙花海景。



《十月初五的月光》是何依婷首次擔正女主角的劇集。（劇照）

在《十月初五的月光》拍攝期間，被爆何依婷與羅天宇秘戀四個月，兩人被指在新版《十月初五的月光》的煞科宴上情不自禁偷偷拖手，又拍拖去夾公仔，雖然兩人統統否認，不過空穴來風未必無因。其實何依婷入行只是短短四年時間，已極速爬上女主角的位置，更不時在大騷擔任司儀一職，明顯備受公司器重。當年她選港姐獲得亞軍，但同屆的另外兩位三甲已離開TVB，只有她繼續留低奮鬥並且獲得不少機會。

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