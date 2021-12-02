Edan護Jer分手說「情侶嘈交好正常」　Jeffrey加把嘴爆：小口無猜

ViuTV綜藝節目《膠戰S2》周四（2日）進行錄影，Edan（呂爵安）、Jeffrey（魏浚笙）提起本季節目添食兩集，Edan表示：「最希望都係添季，好想繼續拍落去，始終我哋6個拍《膠戰》都係最享受、最無憂無慮、最開心嘅工作，好似嚟玩咁，希望可以變長壽節目。」

至於最新播出一集「第一屆膠人問答爭霸戰」Jeffrey被問起「包含五官的成語」，他語出驚人爆出「看不順眼」引發笑彈，Edan笑指這個弟弟「真係蠢」，起源要追溯至上季，「煨Sir」一朵更因此而來，Jeffrey亦不諱言自爆：「近排返小學啲老師問我點解會咁差，點解教得我咁差；但成語呢家嘢平時講嘢真係唔會用。」兒登立刻附和：「都係人創造出嚟㗎啫。」Jeffrey認同道：「我都可以創造！咁就人人都可以有種創造天份，又稱『煨語』。」



《膠戰S2》本季節目添食兩集，一眾主持最想添季變長壽節目。（葉詩攝）

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＊Jeffrey表示對周星馳電影相當熟悉：「應該問我《少林足球》第一句對白係咩。」（葉詩攝）

二人參與主演的電視劇《i.Swim》從炎夏拍至初冬，終在昨日殺青，Edan直言今次體驗特別：「喺户外泳池拍嘅時候真係幾辛苦，真係好凍，好想快啲完，同一時間又唔想太快完，幕前幕後都玩得好開心，成班後生仔聚埋一齊又好多笑料，好享受。」首次擔正的Jeffrey亦表達了不捨之情：「劇集嘅終結有種特別嘅感覺，我尋日特登同《i.Swim》嘅Edan影咗張合照。」

在拍攝《i.Swim》期間，粉絲不時辦食物應援為劇組送上美食，Edan更明言：「晏晝飯盒唔食好多，要留定肚，多謝大家！」（葉詩攝）

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提起二人為拍戲近來均頻頻操肌，Edan更自言身材Fit度達人生巔峰，又怎能藏起來不炫耀於人前？日前Edan新歌《一表人才》及《年青有為》MV雙雙破百萬，他大騷6嚿腹肌大派福利，至於接下來尺度會否更爆，他就笑言：「冇喇！我派完㗎喇，而家已經回落返，尋日拍水底鏡頭唔太見到，所以前兩日已經開始放肆食。（唔打算維持大隻仔形象？）會Keep住做Gym，但控制飲食就好需要除先做。」Jeffrey就建議他：「Edan要食多啲嘢，飲食唔需要戒，繼續操落去就會再好睇啲。」

至於近日有跡象指MIRROR隊友Jer（柳應廷）與拍拖5年的圈外女友Kelly分手，Edan表示並沒有過問太多內情，但有表達關心：「始終私人事情我又唔方便干涉太多，佢想講就會講，大家都唔需要太緊張或者放到好大，情侶嘈交好正常，畀啲空間佢哋，專注返藝人嘅演藝工作。」Edan接着拋出「打情罵俏」、「兩小無猜」等成語，旁邊的煨Sir亦隨即發功說出「小口無猜」，再度引發笑點。