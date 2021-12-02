高嘉瑜事件｜日韓網民心疼「港湖女神」遭林秉樞毆打　韓媒也關注

台灣民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞監禁於飯店並施暴，全身多處瘀青擦挫傷，而該事件不只在台灣引發軒然大波，近年極度關注「約會暴力」事件的韓國，也有大批媒體報道。相關新聞傳到日本雖然沒有大幅報道，但日本網友都驚訝表示：「這麼聰明的女孩為何會遇到暴力男。」



韓國媒體《首爾新聞》、《韓國經濟》、MBC等接連關注高嘉瑜家暴事件，並以「台灣女議員遭約會暴力」為標題大幅報道。事實上，韓國近年非常關注「約會暴力」等社會議題，當局更是破天荒成立了「女子家族部」以協助遭受家暴、約會暴力的女性。

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「女子家族部」先前請來前女子偶像團體Secret成員全烋星分享自身經驗並拍攝宣傳片，但卻遭到部分仇女人士砲轟，甚至上街遊行抗議，也讓韓國兩性間的分化越來越嚴重，相關議題再度被推上風口浪尖。如今高嘉瑜事件傳到南韓，身為立委的她擁有高學歷背景與甜美外貌，但卻還是遇人不淑，因此也格外引發關注。

除了韓國以外，日本雖然沒有大幅度報道，但該事件同樣引起網友討論。日本網友對於像高嘉瑜一樣聰明又漂亮的女生也會遭遇暴力男一事，感到惋惜且心疼，同時希望她能盡快重新振作。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】