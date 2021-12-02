高嘉瑜遭家暴隔日請假：跌倒了抱歉…　導演曬對話紀錄揭恐怖傷勢

【高嘉瑜遭家暴／港湖女神】台灣民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴傷害，她苦忍20天，直到週刊披露才提出控告，但卻被當地網友質疑在利用受害者身分蹭聲量，讓台劇《國際橋牌社》的製作人兼導演汪怡昕看不下去，忍不住替高嘉瑜發聲，曝光高嘉瑜遭到毆打隔天的對話。



近日高嘉瑜遭家暴的消息一出，引來許多台灣網友質疑高嘉瑜是想利用受害者身分「蹭聲量」，這讓汪怡昕氣得直呼：「這說法離事實太遠，這種說法我不行。」還PO出老婆與高嘉瑜的對話。

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汪怡昕透露原先高嘉瑜預定12日要出席節目通告，但當天下午突然以「生重病」為由請假，如今往回推算應該就是高嘉瑜遭林秉樞施暴隔天。對話中，只見高嘉瑜用Line私訊請假，引來汪怡昕老婆不滿並質疑高嘉瑜是在說謊，「有重要活動可以提前講，重點是大家要互信，不要欺騙生病了。」對此，高嘉瑜則解釋：「我很少生病，但昨天真的病到無法出門，這幾天都要在家養病，昨天半夜還在家跌倒，希望趕快好。」還曝光一張膝蓋瘀青的受傷照，對話內容中隱藏自己受到家暴一事，僅表示自己有去藥局拿消炎止痛藥。

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汪怡昕替高嘉瑜抱不平，「不管我喜不喜歡那個受害者，我都一定站在受害者那邊」。此外，他也認為高嘉瑜並沒有想藉此搏聲量，「回想起來，高打字的當下，應該還全身傷痕、劇痛難當的驚魂未定吧」，並呼籲酸民們：「別再這麼冷血的對高加諸私人恩怨，一碼歸一碼吧！」

汪怡昕更心疼表示，老婆後來得知高嘉瑜請假的真正原因後心情受影響，「她還是後悔沒早點給高秀秀」，而他自己身爲有女兒的爸爸，和有媽媽的兒子，「很難想像如果她們是受害者的話，我會把加害者切成幾塊餵野狗」。

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