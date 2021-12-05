金宣虎疑迫前女友墮胎醜聞一個半月　首度復工為《悲傷熱帶》開會

韓國男星金宣虎日前捲入私生活爭議，被前女友爆料勸誘墮胎，導致他剛演完「海岸村恰恰恰」卻只能無奈神隱。如今隨著真相辨明，金宣虎沉寂1個半月，終於重返工作崗位。韓媒「JTBC新聞」報導，他12月4日投入新片「悲傷熱帶」劇本會議，等於正式復工。



金宣虎在前女友的爆料文曝光後，一夕淪為世紀大渣男，不僅代言接連被拔，片約、主持棒也都丟光。「悲傷熱帶」當時選擇先觀望，以導演朴勳政為首的團隊認為，藝人私生活與工作不需混為一談，因此不覺得需要換角。加上臨時找人不易，隨著輿論風向轉變，製作團隊維持原案，確定與金宣虎繼續合作。

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「JTBC新聞」提到，金宣虎在發表道歉聲明後，曾與導演朴勳政見面，坦言對於過去情事演變至此非常煩惱，希望能負起責任好好處理所有事宜。他的態度獲得朴勳政的信賴，也確定「悲傷熱帶」的反派角色會繼續交給金宣虎演出。

「悲傷熱帶」將是金宣虎首度躍上大螢幕的作品，能否精準詮釋亦正亦邪的神祕角色尚未可知。但粉絲們始終對他不離不棄，繼續起用他的幾項代言在雙11銷售數字上都有亮眼表現，可見他的市場號召力不減，對電影票房也會帶來正面影響。

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