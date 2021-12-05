14歲譚芷昀大個女推出繪本　網民大讚似kayan9896和黃心穎混合版

「香港小巨肺」譚芷昀（Celine Tam）因於四年前以9歲之齡，在美國真人騷《全美一叮》以超水準演唱實力殺入準決賽而聲名大噪，之後更密密接job，據悉出騷酬勞更曾一度高達20萬。上月22日正式踏入14歲的Celine不經不覺已經亭亭玉立，有不少網民大讚她愈來愈靚女，更有人覺得Celine與女神吳家忻（kayan9896）及黃心穎有幾分相似！



Celine不經不覺已經亭亭玉立。（Instagram：@celinetam）

有網民覺得Celine與「港版周子瑜」吳家忻（kayan9896）有幾分相似。（IG@kayan9896）

有網民覺得Celine長大後會好似黃心穎咁靚。 （IG：@jacquelinebwong）

Celine早前宣布自資與香港插畫師伍尚豪（Peter）合作推出插畫書，故事講述女主角Harper因搬家而轉到新學校，卻受到新同學的排斥而情緒低落。她曾經透露創作這本書的靈感是來自自身經歷，小時候曾經被受同學孤立欺凌，沒有人與她玩沒有人與她談天。

Celine出插畫書反校園欺凌。（Instagram：@celinetam）

幸好當年她因為父母幫助而助她走出困境，因此希望可以透過今次的作品幫助正經歷校園欺凌事件、又沒有渠道抒發情感的人：「畀佢哋知我哋係聽到你，知道你唔開心，會陪住你！」新書由譚芷昀掏出零用錢自資出版，於其個人網頁發售，收益扣除成本後，將全數撥捐香港聾人子女協會。

當年Celine妹妹玩《玩美一叮》攞到Golden Buzzer，的確威水！(網上圖片)

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