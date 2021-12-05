徐天佑花美男外形20年不變　凍齡能力驚人網民嚇親：絕對純天然！

徐天佑於19歲時以Shine成員身份出道，因擁有俊俏的花美男外型迅速風靡萬千少女心，更成為了當紅歌影視表現亮眼的年輕偶像，現年38歲的天佑在Shine正式拆夥之後單飛發展，去年更憑主演ViuTV劇集《二月廿九》而再度人氣急升，雖然演藝事業多年來經歷不少改變，但他的俊俏外貌卻依然不變，凍齡能力驚人！
天佑於2019年推出個人專輯《Thank You》後，去年再一口氣推出兩首歌《四年一遇》和《機械輪迴》，事隔一年終於再以新作品回歸歌壇。他在Instagram宣布將於周二（7日）推出由自己作曲、作詞兼監製的新歌《匆匆》，更附上一張38歲的天佑與19歲的天佑的合成照作宣傳：「這些年來，你幾好嗎？」
兩個年紀相差一倍的天佑放在一起，除了髮型和服裝有明顯的分別之外，眉毛、眼睛、鼻或者嘴巴都沒有任何不同，只是現時的天佑臉頰比起以前更有肉地，而且現時的他已經沒有戴耳環的習慣，早就撇下當年的年少輕狂「MK味」。網民對於他外貌零變化的一面大感驚訝，形容他猶如吃了防腐劑一樣：「Keep得好好」、「點解個樣可以完全無變過」、「愈來愈靚仔」、「絕對純天然」、「令我諗起好多青春回憶」。
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