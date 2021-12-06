宋慧喬張基龍賣sweet失敗　《現正分手中》收視高開低走令人擔憂

宋慧喬向來都是收視保證的韓國女演員之一，她過去曾主演的多部劇集都奪得佳績，直到2015年與宋仲基合作拍攝的《太陽的後裔》更大破40點收視，令事業再次攀上高峰。然而，近年她的回歸作《男朋友》和《現正分手中》雖然話題高企，但卻未有預料中的好成績，收視更是每況愈高開低走，令不少觀眾大跌眼鏡。



「宋慧喬效應」似乎已經失效？（SBS）

宋慧喬與張基龍主演的《現正分手中》在未開播前就已話題十足，早就於年頭時被封為「本年度最備受期待的韓劇」之一，但未知是否「期望愈大失望愈大」，《現正分手中》全劇最高的收視率為第二集錄得的8.0%，播放至今四星期依然未見起色，更愈跌愈低，第七集更跌至只錄得6.4%的收視率，被事前未被看好的古裝劇《衣袖紅鑲邊》以最新兩集錄得的破10%收視率後來居上，尚餘八集能否再見起色令人擔憂。

《現正分手中》雖然首播收視不俗，但至今依然未有收視上升的趨勢。（SBS）

《衣袖紅鑲邊》收視飆升中，最新兩集錄得破10%的收視率。（MBC）

除了《現正分手中》之外，有不少劇集亦有同樣命運，一開始備受觀眾矚目，首播收視亦有不錯的成績，然而收視卻未有太大的升幅，甚至見到收視每況越下的局面。現在為大家細數六部收視高開低走韓劇，有哪一部是你覺得最可惜的呢？

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