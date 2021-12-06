專訪︱方容國學會視抑鬱症為朋友　期待再集齊B.A.P隊友合作

韓國男團B.A.P隊長出身的31歲方容國，今年開設一人公司「CONSENT」，上月尾相隔2年帶著新曲《RACE》回歸。重新出發的他久違重提年前患上的抑鬱症，以及如何走出組合解散的壓力，並表示有些說話想向香港粉絲傳遞。



方容國近日推出的《RACE》擁強烈的Hip-Hop節奏，他形容是一首包含自己對新開始所抱負的歌曲，通過音樂簡單地講出他的人生故事。由於從B.A.P時期開始方容國就創作了很多音樂，又是自己喜歡的曲風，因此他坦言這次準備時駕輕就熟，反而仍覺得是一件新鮮又有趣的工作。不過比起一人做音樂，方容國表示更希望能集合B.A.P所有成員一同合作，並期待這個機會的到來。

方容國上月尾推出單曲《RACE》，音樂、MV到專輯美術製作，他都有親自參與。

被問到成立了個人公司後的最大變化，方容國大方承認所幸離開了工作了8年的舊東家，入伍前獨自學到了很多，他講到：「如果說最大變化，那就是在演藝領域上可以擴展到更廣闊的領域，除了音樂以外，還可以挑戰其他領域。」B.A.P解散後對於如何憑一人之力，重新獲得大眾關注，方容國感謝粉絲替他減輕了不少壓力，而粉絲亦是他做創作的動力。又有音樂天才之稱的方容國也對自己的作品非常有信心，認為只有保持10年前熱誠，相信就能再次獲得粉絲的歡呼聲。

B.A.P出道初擁高人氣，方容國於2018年首先退出。粉絲嘆組合不解散的話，將會是BTS防彈少年團的對手。（TS ENT.）

回顧一下B.A.P解散前的時光：

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熟悉方容國粉絲必定知道他曾患上過抑鬱症，這次他也難得地開口提及當時的感受。他表示以前會覺得十分辛苦，但現在則會把抑鬱症當成感冒一樣，起比要去克服，不如把這個病當成朋友。方容國講到：「無盡的沉鬱偶爾也會帶來痛苦，但它亦成為了陪我通宵達旦工作的朋友。我已經做好要（與這個病）一起走下去的準備，身邊的同事和朋友都毫無顧忌地理解和接納這樣的我…」大方分享現時輕鬆對待心理病的想法。

方容國於2016年被診斷出患有恐慌症，曾暫停活動一段時間，他的IG也維持上傳黑白照片。（IG/@bangstergram）

方容國已多年沒有來港與香港見面，他自言也覺得已有一段很長的時間，想快點與大家見面。方容國講到：「你們喜歡我的音樂和等待着我的說話，我都知道的。我一定會努力盡快去見大家，希望大家經常都充滿着健康和愛。」既然方容國講到大家的留言一一都看到，香港粉絲更加要親力親為支持偶像，直至疫情好轉能夠見面的一天。

重新出發的方容國視心理病為朋友，他亦感謝粉絲一直在身邊的等待，讓他能充滿動力繼續音樂工作。

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