馬浚偉睇好MIRROR攞《叱咤》「我最喜愛組合」：應該攞梗啦吓嘛？

馬仔今日（5日）出席又一城活動。（梁碧玲 攝）

馬浚偉（馬仔）今日（5日）與鄭嘉穎、鄭丹瑞等人在又一城出席關懷腦退化症的慈善活動。現身為香港電台創意總監的馬仔工作忙碌，坦言聖誕節不會出去玩，也無暇留意現為熱門話題的《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「我最喜愛的」一系列獎項消息，不過對MIRROR入選「我最喜愛組合」五強，及姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）等入選「我最喜愛男歌手」並不意外，「梗係啦！咁紅，唔入圍就唔正常。」

至於會否睇好他們攞「我最喜愛組合」，馬仔反應超快地回答：「吓！應該攞梗啦吓嘛！佢哋咁樣都唔係攞梗咩？」他稱雖然不應預測賽果，但表示：「講人氣、講紅，講流行度，我諗你都搵唔到第二個啦！」並又樂見樂壇百花齊放。

同場有鄭嘉穎、鄭丹瑞及今屆港姐三甲。（梁碧玲 攝）

馬仔同嘉穎有傾有講。（梁碧玲 攝）

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馬浚偉早前受訪提到港台電視將在明年1月迎來大規模改革，並有邀請MIRROR作音樂節目嘉賓，「而家係第一輯，但全部都係單獨嘅歌手，你話組合就可能要睇下第二季。（但）都要大家夾到時間先得㗎！」至於無綫（TVB）方面，馬仔有留意炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel）：「一定有，佢哋好好呀！（會邀請佢哋上節目？）夾到時間都會上。」他又透露下年1月會有記者會公布節目消息。

最後他補充指：「近年只有兩個，一個《全民造星》、一個《聲夢傳奇》，叫做最大嘅選秀節目，兩個都做得幾成功，希望多啲呢啲節目啦！」問港台今年如何舉辦《十大中文金曲頒獎音樂會》，馬仔則指無法代為回答，有關消息要問港台方面。

馬仔睇好MIRROR攞《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「我最喜愛組合」。（梁碧玲 攝）

至於TVB現正熱播新版《十月初五的月光》，馬仔憶述當年拍舊版時似電影《吸血新世紀》，自己好似殭屍咁白：「嗰時我超白，佢哋個個都話我好似未曬過太陽咁，完全係白面書生，我依家睇返都覺得係，直頭《吸血新世紀》香港版。」

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