TVB十年前收視咩局面？ 最低一套《團圓》竟然比今年最高一套仲好

TVB今年在收視上有很多令人驚訝的變化，將本來的七天跨平台收視改為公開即時收視，然後重頭劇《刑偵日記》竟然錄得基乎是歷史上最差的數字，到現在近四部劇集都只是維持在20點左右，在未有強心針的情況下，加上外來的競爭愈來愈大，實在不禁令人擔心這個數字會不會繼續下跌。

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回想十年前，當時依然是計算即時收視，但數字卻與現在差天共地。在2011年，最高收視的劇集是《法證先鋒III》，全劇平均收視約33點，第二位的《潛行狙擊》也不差，有31點。而當年最低的正劇是《團圓》，全劇平均有26點，與今年暫時排在第一位的《逆天奇案》是差不多（因為《逆天奇案》撞正轉收視計算方法的時期，中間有兩星期TVB並無公開收視，所以只能估算劇集的七日跨平台全劇收視大約是26-27點），但《逆天奇案》是用七天計算，即如果計直播的話，2011年最低的一套《團圓》，比今年暫時最好的一套還要高。

《團圓》由郭晉安、陳錦鴻、吳卓羲及徐子珊領銜主演。（TVB.com）

不如我們再今次看看在20年前，TVB的劇集是如何受歡迎？2001年，絕對是TVB劇集高收的一年，當年出了不少經典劇集，包括今年即將上映電影版的《尋秦記》，當年的視帝由古天樂奪得，視后則是汪明荃，而且共有六部劇集最高收視衝過40點。

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