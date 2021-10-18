內地傳47人KTV封殺名單歌曲全下架　蔡依林、周子瑜及這港星上榜

內地官方日前針對娛樂圈亂象進行整頓，網路也瘋傳「全渠道封殺問題藝人」名單，其中包括台灣藝人柯震東、羅志祥等。有網友17日再度爆料去KTV（卡啦OK）發現封殺名單，且驚見蔡依林、周子瑜等人的名字，掀起一陣熱議；大陸文旅部也對於網友的詢問做出回應。



有網友表示，近日到KTV發現了藝人封殺公告，照片中的公告寫著：「據市文旅局通知，從即日起，對中國大陸、台灣、香港許志安、蔡依林等47名道德敗壞、從事過違法或不道德活動的劣跡藝人，1376首音樂作品予以下架。」並列出一排名單。在另一位網友PO出的公告中，更驚見蔡依林、周子瑜、盧廣仲等人的名字。

▼▼▼部分名單上的中港台明星▼▼▼

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消息傳開後，有網友表示去KTV真的找不到蔡依林的歌了；但也有人親自打電話向文旅部求證，得到的回應是：「我部未製作、未獲取您申請公開的信息（指封殺名單），該政府信息不存在。」認為封殺公告應是有心人士刻意P圖造謠。

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