韓女團EVERGLOW「性感胸衣」竟照抄蔡依林　內地原設計師發文鬧爆

韓國女團EVERGLOW近日被爆抄襲，內地服飾品牌設計師指控她們的造型，和該品牌為蔡依林2020年巡迴演唱會創作的訂製單品雷同，品牌方對此表示：「藝術作品應尊重原創，抄襲是完全錯誤和不可接受的行為。」
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EVERGLOW以新歌《Pirate》回歸，服飾品牌WINDOWSEN卻以聲明表示EVERGLOW的MV中，出現了和該品牌類似款緊身胸衣。
品牌提到該款束身衣是2020年蔡依林巡迴演唱會的訂製單品，呼籲EVERGLOW所屬公司樂華娛樂應該尊重所有原創設計，不過樂華至今尚未回應。
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