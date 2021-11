蔡依林新歌《都沒差》造型超高衩「開到盡」！極度性感卻毫不低俗

【蔡依林/都沒差/Equal In The Darkness/Steve Aoki】蔡依林又發功!好久不見的台灣天后蔡依林(Jolin)終於又推出全新單曲,這回不僅攜手全球百大DJ Steve Aoki及美國流行歌手MAX,推出國際規格單曲《都沒差(Equal In The Darkness)》中英文雙語版本,MV一上線更讓人大噴鼻血。其中一套深V高衩連身西裝,罕見露出天后「神秘三角洲」,更一路開到臀部令人暴動。



蔡依林在〈都沒差〉MV中2套造型結合剛與柔元素,只為呼應歌曲「不用只展現最好最堅強的一面,面對黑暗恐懼,既要有勇氣,也要敢脆弱」的初衷。

其中第一套背心配上柔美羽毛裙,已令人驚豔,沒想到下一套深V西裝外套的高衩剪裁,一路開到蜜腿根部,不僅讓Jolin結實的蜜桃臀若隱若現,更罕見露出神秘三角區域,令人想入非非。帥氣又不失性感的造型,讓原本要趕飛機的導演拍到欲罷不能全力補捉,直到最後一刻才喊卡。

因為疫情,Jolin、Steve Aoki和MAX不只錄製單曲的過程以跨時區方式完成,連MV拍攝也是如此,分別在洛杉磯和台北進行,導演透過雲端視訊在洛杉磯遙控Jolin拍攝,再透過後製讓3人能合體。MV中,Jolin宛如置身透明玻璃屋,象徵被黑暗情緒桎梏,最終掙脫束縛,因有大量戲份必須對著綠幕表演,對她來說也是極大挑戰。

先前疫情嚴峻時,蔡依林多了體驗生活的時間,閱讀許多世界文學,也愛上打掃。她說自己最被悲劇故事打動,「當他們(故事主角)對某些東西期待很久,但希望卻落空的時候,衝擊真的比較大一點…這些故事讓我覺得從中獲得珍貴的寶石,在聆聽這些故事時,不會感到被世界遺忘,是我最近很有趣的發現。」

