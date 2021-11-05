蔡依林新歌《都沒差》造型超高衩「開到盡」！極度性感卻毫不低俗

【蔡依林／都沒差／Equal In The Darkness／Steve Aoki】蔡依林又發功！好久不見的台灣天后蔡依林（Jolin）終於又推出全新單曲，這回不僅攜手全球百大DJ Steve Aoki及美國流行歌手MAX，推出國際規格單曲《都沒差（Equal In The Darkness）》中英文雙語版本，MV一上線更讓人大噴鼻血。其中一套深V高衩連身西裝，罕見露出天后「神秘三角洲」，更一路開到臀部令人暴動。



蔡依林在〈都沒差〉MV中2套造型結合剛與柔元素，只為呼應歌曲「不用只展現最好最堅強的一面，面對黑暗恐懼，既要有勇氣，也要敢脆弱」的初衷。

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其中第一套背心配上柔美羽毛裙，已令人驚豔，沒想到下一套深V西裝外套的高衩剪裁，一路開到蜜腿根部，不僅讓Jolin結實的蜜桃臀若隱若現，更罕見露出神秘三角區域，令人想入非非。帥氣又不失性感的造型，讓原本要趕飛機的導演拍到欲罷不能全力補捉，直到最後一刻才喊卡。

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因為疫情，Jolin、Steve Aoki和MAX不只錄製單曲的過程以跨時區方式完成，連MV拍攝也是如此，分別在洛杉磯和台北進行，導演透過雲端視訊在洛杉磯遙控Jolin拍攝，再透過後製讓3人能合體。MV中，Jolin宛如置身透明玻璃屋，象徵被黑暗情緒桎梏，最終掙脫束縛，因有大量戲份必須對著綠幕表演，對她來說也是極大挑戰。

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先前疫情嚴峻時，蔡依林多了體驗生活的時間，閱讀許多世界文學，也愛上打掃。她說自己最被悲劇故事打動，「當他們（故事主角）對某些東西期待很久，但希望卻落空的時候，衝擊真的比較大一點…這些故事讓我覺得從中獲得珍貴的寶石，在聆聽這些故事時，不會感到被世界遺忘，是我最近很有趣的發現。」

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