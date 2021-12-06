十月初五的月光｜蔚雨芯聲淚俱下演技大爆發　表現不輸原版姚樂怡

TVB最近翻拍的台慶劇《十月初五的月光》現正熱播中，除了三位主角何依婷、胡鴻鈞和羅天宇的表現不斷被觀眾拿來與原版的佘詩曼、張智霖和馬浚偉作比較之外，蔚雨芯飾演的2021版本「江依文」亦因為性格更潑辣更鑽牛角尖而引起網民關注，大讚表現不輸當年的姚樂怡。
蔚雨芯飾演的江依文為人性格反叛又常常口不擇言，因此經常向性格不羈的金勝（郭子豪 飾）發小姐脾氣而鬧大交，更在近日幾集入面都有不少搶鏡的場面，例如被綁架、被酒客非禮、與郭子豪大吼大叫地吵大鑊等等，其中一場最焦點的場面當然少不了她與郭子豪分手後，跪在地上聲淚俱下的一幕，她在完美演繹出壞女孩心裏面柔弱的一面令人不禁看到心碎。
蔚雨芯事後在Facebook上載該場面的一take過片段，大獲觀眾讚賞演得好放而刮目相看，更有不少人看完劇集播出之後對蔚雨芯的表現大感驚喜比起以前進步了不少，認為性格文靜的她要演出愛玩愛蒲不務正業的壞女孩並不容易：「做得好好」、「入型入格」、「好搶鏡」、「唔係唔畀掌聲呀？」
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