7部11月必睇內地劇！鄭希怡北上拍愛情劇　硬撼楊紫《女心理師》

2021年即將進入倒數，各家平台也紛紛祭出壓箱大作，隔空來了一場收視攻防戰，有觀眾期待已久，陳星旭、張婧儀、林彥俊主演的《一見傾心》、許魏洲、景甜大談民國虐戀的《流光之城》、劉學義、張予曦都會浪漫戀曲的《夜色暗涌時》、還有楊紫、井柏然睽違多年再次合作的《女心理師》，究竟哪對CP能艷壓四方，一舉拿下「十一月最強CP」桂冠？現在就跟小編一起搶先目睹新劇介紹吧！



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1.《致命願望》

開播平臺：台灣愛奇藝

開播時間：2021.11.03

主演卡司：馮紹峰、文淇、范丞丞、郭子凡、楊蓉、邵兵

台灣愛奇藝「迷霧劇場」所推出的第二部作品，故事改編自那多小說《喂食者協會》，一款名為「WISHER」的APP開始在社會上廣泛流傳，你許願它幫你實現，但實現願望的代價將會是？范丞丞首部時裝劇作，便搭檔多位演技派演員，《知否知否應是綠肥紅瘦》馮紹峰、《天坑鷹獵》文淇、《玉樓春》楊蓉、《小歡喜》郭子凡，奇幻新穎的故事題材，與新生代話題演員的結合，看來又是一部爆款預備之作！

2.《一見傾心》

開播平臺：優酷

開播時間：2021.11.09

主演卡司：陳星旭、張婧儀、林彥俊、陳欣予、蔡宇航、馬月、原若航、戴蕥琪

陳星旭繼《真相》後持續霸屏，還有憑借《原來我很愛你》擄獲無數少女心的林彥俊，兩大長腿男神都將在新劇《一見傾心》裡大秀「軍裝魅力」，而女主角則是《風犬少年的天空》中，表現亮眼的新生代小花張婧儀，俊男美女的強強聯手，將再次席捲螢屏！軍閥少帥潭玹霖（陳星旭/飾）、第一財閥嫡女沐婉卿，攜手演繹一場民初大時代下的逆襲之戀！

3.《夜色暗涌時》

開播平臺：芒果tv

開播時間：2021.11（暫定）

主演卡司：張予曦、劉學義、趙圓瑗、古子成、李思奇、李子峰、鄭希怡

繼《琉璃》之後，劉學義、張予曦再次攜手合作，共同打造都會浪漫愛情劇《夜色暗涌時》，還有《一剪芳華》趙圓媛、《光芒》古子成等實力演員加盟，精彩值得等待！故事講述許傾悠（張予曦/飾）、莫靈澤（劉學義/飾），兩人因誤會結識在夜幕低垂的黑夜，卻沒想到這段不打不相識的緣份，還延伸到了白日的職場之中，究竟這從天而降的相遇，會對他們既定的生活造成怎樣的衝擊呢？

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4.《女心理師》

開播平臺：優酷、湖南衛視

開播時間：2021.11.20（暫定）

主演卡司：楊紫、井柏然、王嘉、菅紉姿、倪萍、章若楠、代文雯、張鈞甯、楊舒童

觀眾期盼許久的《女心理師》，終於要在十一月定檔上線，集結了《親愛的，熱愛的》楊紫、電影《後來的我們》井柏然、《浪漫星星》王嘉、《何以笙蕭默》菅紉姿等多位實力派演員，光看卡司就倍受注目！該劇改編自畢淑敏所著同名小說，講述女心理師賀頓（楊紫/飾），如何運用專業幫助病患治癒內心，同時也讓自己重新面對童年陰霾，並與錢開逸（井柏然/飾）攜手開拓未來的故事。

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5.《逆光者》

開播平臺：芒果tv

開播時間：2021.11.20（暫定）

主演卡司：彭冠英、張雨劍、楊爍、馮嘉怡、白恩、高曙光、陳米麒、劉冠成、涂冰

《陽光之下》彭冠英、《法醫秦明之無聲的證詞》張雨劍共同演繹「禁毒雙雄」，還有《歡樂頌》楊爍、《慶餘年》高曙光等實力派演員鼎力加盟。懸疑緝毒劇《逆光者》，改編自金十四釵的小説《在黑暗中》。一起販毒案件意外將謝嵐山（彭冠英/飾）、沈流飛（張雨劍/飾）捲入其中，一個代號為「逆光行動」的任務也在此刻悄然啟動，緝毒警察與毒販，槍林彈雨下的真實對決，一觸即發！

6.《流光之城》

開播平臺：騰訊視頻

開播時間：2021.11.20（暫定）

主演卡司：許魏洲、景甜、經超、馬聞遠、王一菲、海鈴、遲嘉、米咪

民國愛情劇《流光之城》即將在十一月與觀眾相見歡，故事改編自靡寶所著同名小說，景甜繼《司藤》之後，再次挑戰「女強」劇本，這回將扮演復仇女教師，與許魏洲飾演的傲嬌大少爺，大談一場愛恨交織的「師生虐戀」！這部作品的選角堪稱一絕！除了兩位主演擁有高顏值外，其他演員也都是「顏值、演技」齊飛的一時之選，《如懿傳》經超、《山河令》馬聞遠、《玉昭令》王一菲，光看畫面就已美不盛收！

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7.《半暖時光》

開播平臺：優酷、江蘇衛視

開播時間：2021.11（暫定）

主演卡司：楊旭文、許齡月、付辛博、丁冠森、王妍之、常仕欣、劉海藍、任彬、李泊文

暢銷女作家桐華，又一經典之作即將搬上螢幕，都會青春愛情劇《半暖時光》由《北轍南轅》楊旭文、《清平樂》許齡月、《南風知我意》付辛博等人領銜主演，帥氣陽光的沈侯、品學兼優的顏曉晨在青春洋溢的校園相遇，卻因一次考試舞弊而漸行漸遠，幾經離合的他們，能否找回初心，重拾生命中的那一份溫暖。

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2022陸劇》女心理師｜楊紫、井柏然 主演 電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】