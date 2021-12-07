金秀賢自爆睇《鬼滅之刃》睇到喊　因涉及旭日旗被韓網民鬧冇常識

現年33歲的韓國男演員金秀賢，過去曾主演《擁抱太陽的月亮》、《來自星星的你》及《雖然是精神病但沒關係》等人氣劇集而成為韓國國寶級別演員，再加上他出道以來一直保持良好形象，更加受到韓國民眾的喜愛。然而，早前金秀賢為新劇《某一天》宣傳接受訪問時，因為提到看日本動畫《鬼滅之刃》劇場版而哭就引起大批韓國網民不滿，指金秀賢無視該動畫曾經因具有政治意味的「旭日旗」而引發的爭議，大呼對他感到相當失望。



金秀賢出道以來一直保持良好形象。（Instagram：@soohyun_k216）

《鬼滅之刃》動畫版在韓國Netflix上架當時，就已經被韓國網民投訴主角炭治郎耳環上的圖案，與當年日本二戰時期日軍採用的「旭日旗」相似引起極大爭議，最後韓國Netflix將該耳環上的圖案作出修改，以四條横線作出取替。不過，《鬼滅之刃》依然在韓國具有爭議性，皆因該故事的背景設定於大正時期，即朝鮮半島被日本侵佔成殖民地的時候，而且該動畫的作者及配音員亦曾經發表過右翼言論。因此金秀賢在訪問中提及喜愛《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》的片段隨即在網上瘋傳，引起大批網民鬧爆：「TOP級藝人說出那種話真的讓人很反彈」、「好感度下降了」、「金秀賢好像也沒有什麼職業意識」、「金秀賢最好還是別開口吧」、「公眾人物一定要關注社會議題，好好學習歷史吧」、「真是讓人失望」。亦有人為他護航，認為不知道《鬼滅之刃》的爭議亦不出奇：「有可能是在不知情的情況下看的吧」、「我可以理解」、「藝人真的是很累的職業，每句話都要想了又想才能說出來」。

金秀賢為新劇《某一天》宣傳接受訪問時，因為提到看日本動畫《鬼滅之刃》劇場版而哭就引起大批韓國網民不滿。（網上圖片）

《鬼滅之刃》曾因主角耳環上有與旭日旗極相似的圖案而在韓國引發爭議。（網上圖片）

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朝鮮半島過去曾經被日本侵略，因此代表日本帝國主義的旭日旗對於南韓來說相當有冒犯性，至今仍然具有政治意味。過去亦有不少韓國藝人因旭日旗而被鬧，包括少女時代成員Tiffany曾於2016年韓國光復節（紀念二戰對日戰爭勝利兼日本殖民統治結束），上載日本國旗圖案及代表軍國主義的旭日旗而惹怒韓國網民，而TWICE日籍成員MINA更因為只戴了歌迷送的旭日旗帽子10秒就引起風波。

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