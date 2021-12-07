BTS出道8年首開個人IG　V騎呢相吸1840萬人追蹤成防彈人氣王

韓國天團BTS防彈少年團在全球人氣爆燈，七名成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V及Jungkook自2013年出道以來都只透過團體Instagram及Twitter與粉絲交流分享日常生活，昨日（6日）終於全員開通個人IG帳號，令全球廣大的Army（BTS粉絲名稱）秒追蹤，一日內七個IG的追蹤人數就已暴升至接近2000萬！



防彈少年團（BTS）在韓國及海外均人氣爆燈。（IG@bts.bighitofficial）

BTS近日飛到美國工作，日前結束美國活動後返韓隨即宣布將放長假，兼表示會缺席年底所有頒獎禮及年末節目，雖然令不少Army失落，但昨日隨即全員各自開通個人IG安慰粉絲，屬8年來首次！7個IG在公開後已瞬間湧入50多萬人同時爭住追蹤，數字每分每秒都有增幅，截至今日（7日）中午，未夠24小時內七個帳號，已分別有超過1500萬人追蹤，現時以瘋狂出post的V擁有最多followers，吸引1840萬人追蹤，果然是號召力強勁的人氣王，連好友朴敘俊都有follow！

BTS七名成員昨日（6日）齊齊開通個人IG，追蹤人數倍數飆升。（Instagram截圖）

V人氣強勁！（Instagram：@bts.bighitofficial）

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BTS除了在韓國樂壇成績斐然外，更擊敗多位國際知名歌手橫掃多個外國頒獎禮獎項成為全球數一數二的歌手團體，七名成員於今年9月獲總統文在寅邀請一同拜訪美國出席第76屆聯合國大會，可見BTS在韓國地位相當崇高，絕對稱得上「天團」這個稱號。

BTS防彈少年團早前獲授予外交官專屬的紅色護照，獲總統文在寅邀請一同拜訪美國出席第76屆聯合國大會。（Twitter/@bts_bighit）

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