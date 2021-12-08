陶大宇憑《倒轉地球》大翻身　爆紅感迷惘：唱得好唔會有今日成就

曾被封為「師奶殺手」的陶大宇近日因為在內地登台獻唱《倒轉地球》而爆紅，他獨特的唱腔及「水撥式」台風吸引不少人爭相模仿，不但令他人氣再度急升，更有網民力推他登上「我最喜愛的男歌手」寶座，風頭一時無兩！而身處廣州的陶大宇，日前就接受TVB娛樂新聞台訪問，期間更獲不少粉絲要求合照留念，大受歡迎！



陶大宇即場運氣獻唱《倒轉地球》其中兩句：「送走擔憂，今天解放只想要自由，噓！」最後一下「噓」的動作，相當震撼！（影片截圖）

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對於近期爆紅，陶大宇就笑言大感迷惘：「究竟我仲應唔應該呢，將啲歌唱得更加好呢？如果我唱得咁好嘅話呢，我就唔會有今日嘅成就。你究竟鍾意我邊一瓣先？你究竟鍾意我而家呢個版本呀，抑或要一個我將來進步一啲嘅版本先？咁我都會盡返好我自己嘅責任嘅，唔會太過離譜嘅。其實我唱歌呢，唔係咁難聽嘅，唔係而家市面上、江湖上咁樣嘅，我真係要澄清一下，我都想唱得好少少嘅，唔好令到大家有啲不必要嘅誤會啦。」

陶大宇澄清自己唱歌並唔係咁難聽。（影片截圖）

陶大宇將《倒轉地球》唱到街知巷聞，甚至有人誤會這首歌是他的首本名曲，忘記了原唱劉德華的版本，而陶大宇就搞笑表示歉意：「首先就華哥仔，真係唔好意思，搞到你首歌咁樣，你唔會怪我嘅。咁我覺得喺現場唱歌，個反應係直接嘅，我好想做一個互動嘅感覺，所以我就設計咗一個打招呼咁樣唱，點知揮下揮下，姿勢打下打下又幾過癮喎，愈打就愈勁，出現咗呢個效果喇。開頭我都唔知係咁搞笑，睇返好多片先知原來真係好搞笑，又真係幾似嗰個水撥嘅，開心就得啦，最緊要開心。」

陶大宇向原唱劉德華表示歉意。（影片截圖）

點擊下圖重溫陶大宇演出：

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陶大宇透露最近工作量大增，商演活動接不停：「其實我上咗嚟內地都有一段好長嘅時間，我都好掛住屋企，我都好想返去，但係暫時唔可以返住，我都要明年先可以返去，我都好掛住我媽，希望今年過年可以返去同佢食團年飯，同佢傾下偈，因為我阿媽隻耳又唔係咁好啦，所以佢見到電視呢，可能都聽唔到我講嘢。希望順順利利，做埋我手頭上嘅工作，我就可以安心返香港過年。」