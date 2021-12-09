華燈初上｜第8集無名屍案兇手是誰？林心如直播10字意外漏口風

Netflix劇集《華燈初上》開播後討論度不斷，故事還原80年代條通文化，不僅主演群華麗，就連客串名單也相當吸睛，而第8集女屍的身分曝光後，兇手究竟是誰也掀起一陣討論，日前林心如更洩密說「就算我不要，你也不能撿」，一席話吊足觀眾胃口，還有網友激動喊「就是妳！」



《華燈初上》由林心如和楊謹華主演，描述日式酒店裡，陪酒小姐彼此間的感情糾葛、互相猜忌，其中最受矚目的莫過於穿插在劇中的一樁無名屍案，有網友猜測兇手一定是林心如演的Rose媽媽，林心如在直播中則神祕笑回「就算我不要，妳也不能撿！」，語帶玄機讓不少人更篤定犯人肯定是她。

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不過兇手是誰眾說紛紜，熱門人選除了林心如之外，有網友還說最不可能的通常都是犯人，笑猜會不會是Rose媽媽的兒子子維，另外也有人指出可能是郭雪芙飾演的愛子，原因是她在劇中把喝醉的的張軒睿扛回宿舍，「這麼會扛，一定是她」，觀眾源源不絕的猜測也笑翻眾人。

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《華燈初上》全劇共分為3部曲24集，目前第一集8集已經全部釋出，林心如也在直播中透露Netflix官方預計會在10號發布關於第二季的預告，屆時也會宣布第二季的開播時間，請觀眾密切鎖定。

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