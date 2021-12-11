華燈初上｜瑤瑤化身超性感媽媽桑　對腳超長一翹腳睇落竟然似P圖?

【華燈初上】從節目《我愛黑澀會》出道的35歲台灣女星瑤瑤（黃喬歆）擁有窈窕身材，憑著直爽性格活躍於各大綜藝節目，時不時在社群媒體分享日常生活的她，近來搭上台灣神劇《華燈初上》熱潮，穿上復古連身短裙化身媽媽桑，性感模樣令人大噴鼻血。



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台灣神劇《華燈初上》開播以來話題不斷，以80年代林森北路的酒店為背景，描述日式酒店媽媽桑、老闆娘及旗下小姐們之間的愛恨情仇，融入燒腦的謀殺劇情，令螢幕前觀眾猜不透，增加話題性及可看度，更掀起一波《華燈初上》風潮，像是瑤瑤就扮演劇中媽媽桑，日前在社群媒體分享美照自稱是「黃媽媽」，笑說「不要問我怎麼會有這件螢光黃復古墊肩連身短裙…說了你會怕。」

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吸睛的是，瑤瑤胸前大開深V，傲人胸器整個迸出，纖細美腿一覽無遺，網友紛紛留言直呼，「很適合妳衣服，把妳的優點都展現出來了」、「擠爆了」、「車頭都跳出来見人」、「瑤瑤穿什麼都很漂亮」、「很厲害的衣服」。

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