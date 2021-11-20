莫文蔚挑戰一人唱五聲部古典詩歌　周興哲度身寫歌兌現兩年前承諾

莫文蔚（Karen）今年推出過不少新歌，除了《因一個人而流出一滴淚》、《The Way You Make Me Feel》、《婦女新知2021》等廣東歌外，她在影集《2049》的片尾曲《完美不完美》也同樣獲得好評。近日Karen壓軸推出國語情歌《愛無所畏》，由同門師弟、亞洲創作新天王周興哲（Eric）為她量身作曲。

Karen推出新歌《愛無所畏》。

《愛無所畏》的誕生起緣於兩年多前，Karen受邀參與KKBOX台灣風雲榜「年度風雲歌手」演出，在後台與Eric相見，Eric當場表示希望能幫師姐量身創作一首歌，一直很欣賞Eric音樂才華的Karen開心回應：「我等你！」不過二人行程繁忙，一直未有機會合作。直到有一天，來自Eric的Demo交到Karen手中，Karen對於Eric一直把為她寫歌的事放在心上，非常感動，而她一聽DEMO就愛上這首歌，直說：「很好聽！」於是Karen出動之前和她一起打造金曲獎最佳專輯《拉活…莫文蔚》的最強黃金陣容製作班底，由李焯雄填詞，並與製作人Terry Chan構思歌曲內的不同編排，投入近一年時間精心製作，達到Karen心中完美經典的情歌感受。

周興哲為《愛無所畏》作曲，兌現兩年前為Karen親自作曲的承諾。（視覺中國）

《愛無所畏》在現代流行曲風中完美融入經典古典音樂元素，例如Karen在前奏演唱知名古典作品《布蘭詩歌》的第四段《陽光照耀萬物（Omnia Sol temperat）》，不但以拉丁文演繹，更挑戰一人擔當全數五個聲部，展現她深厚的聲樂蘊底。喜愛古典鋼琴演奏的她在編曲中也加入經典曲目，新歌編曲概念正是來自知名音樂家德布西（Debussy）最膾炙人口的作品之一《月光（Clair de lune）》。這個編排其實與Karen創造的虛擬人物「莫貓寶貝」相呼應，因為他都是在月圓之夜出動。

Karen新歌融合現代與古典音樂元素。

日前Karen的YouTube頻道已釋出新歌MV預告，穿著浪漫又華麗的鑲金線、寶石連身裝配上亮綠色超長紗的Karen，緩步走進歐陸風格的哥德式建築，挑高的圓穹屋頂、尖形拱門、巨型吊掛式燭台以及美麗的大型窗花陽光投射，配上她吟唱著《布蘭詩歌》，彷彿瞬間進入中世紀歌劇場景，讓粉絲和網友大叫十分期待。