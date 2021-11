莫文蔚挑戰一人唱五聲部古典詩歌　周興哲度身寫歌兌現兩年前承諾

莫文蔚(Karen)今年推出過不少新歌,除了《因一個人而流出一滴淚》、《The Way You Make Me Feel》、《婦女新知2021》等廣東歌外,她在影集《2049》的片尾曲《完美不完美》也同樣獲得好評。近日Karen壓軸推出國語情歌《愛無所畏》,由同門師弟、亞洲創作新天王周興哲(Eric)為她量身作曲。

Karen推出新歌《愛無所畏》。

《愛無所畏》的誕生起緣於兩年多前,Karen受邀參與KKBOX台灣風雲榜「年度風雲歌手」演出,在後台與Eric相見,Eric當場表示希望能幫師姐量身創作一首歌,一直很欣賞Eric音樂才華的Karen開心回應:「我等你!」不過二人行程繁忙,一直未有機會合作。直到有一天,來自Eric的Demo交到Karen手中,Karen對於Eric一直把為她寫歌的事放在心上,非常感動,而她一聽DEMO就愛上這首歌,直說:「很好聽!」於是Karen出動之前和她一起打造金曲獎最佳專輯《拉活…莫文蔚》的最強黃金陣容製作班底,由李焯雄填詞,並與製作人Terry Chan構思歌曲內的不同編排,投入近一年時間精心製作,達到Karen心中完美經典的情歌感受。

周興哲為《愛無所畏》作曲,兌現兩年前為Karen親自作曲的承諾。(視覺中國)

《愛無所畏》在現代流行曲風中完美融入經典古典音樂元素,例如Karen在前奏演唱知名古典作品《布蘭詩歌》的第四段《陽光照耀萬物(Omnia Sol temperat)》,不但以拉丁文演繹,更挑戰一人擔當全數五個聲部,展現她深厚的聲樂蘊底。喜愛古典鋼琴演奏的她在編曲中也加入經典曲目,新歌編曲概念正是來自知名音樂家德布西(Debussy)最膾炙人口的作品之一《月光(Clair de lune)》。這個編排其實與Karen創造的虛擬人物「莫貓寶貝」相呼應,因為他都是在月圓之夜出動。

Karen新歌融合現代與古典音樂元素。

日前Karen的YouTube頻道已釋出新歌MV預告,穿著浪漫又華麗的鑲金線、寶石連身裝配上亮綠色超長紗的Karen,緩步走進歐陸風格的哥德式建築,挑高的圓穹屋頂、尖形拱門、巨型吊掛式燭台以及美麗的大型窗花陽光投射,配上她吟唱著《布蘭詩歌》,彷彿瞬間進入中世紀歌劇場景,讓粉絲和網友大叫十分期待。