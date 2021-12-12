台灣性感獸醫郭霏靠IG萌犬照突爆紅！網友起哄：想做佢隻狗

台灣獸醫郭霏，因為姣好身材，與陽光的外型，登上PTT的表特版，讓她有了「陽光獸醫」的稱號，她也經常曬出與愛犬的合照，有次發出一張讓狗掌直接貼在胸前，讓不少網友直喊「想當狗」，郭霏本人也針對自己爆紅一事發文回應，甜喊「謝謝大家的喜歡」。
有網友在PTT表特版發出「陽光獸醫」一系列的照片，儘管照片多數都是素顏的照片，不過其身材與散發出的獨特氣質，都讓網友為之瘋狂，後來該名獸醫被找出名叫郭霏，在Instagram上擁有超過萬人的追蹤者。
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針對自己被分享後爆紅，粉絲數暴漲，郭霏也發文表示，事隔三天後，她仍然感到不可思議，表示「在新聞上看到自己的感覺真奇妙，之前最愛說餒餒是重看不重用的東東，沒想過餒餒可以讓我上遍各大新聞」。她更表示，自己去年底的新年新希望是「做一個善良而且有小小影響力的人」，如今看來應該算有達成一點點了。
郭霏也表示，「雖然想想還是會覺得自己這麼普通的小女生，到底何德何能被這麼多人喜歡，每次訊息小盒子打開真的都是滿滿的愛」。她還透露，現在連沒見過面的陌生人們，在路邊拍到可愛小狗小貓、爬山出大景也都會傳訊給她，生活中發生各種開心的事也會毫不保留地跟她分享，讓她直呼「我真是太幸福了」。
郭霏最後感謝喜歡他的粉絲，表示「總之謝謝大家的喜歡！我會繼續開開心心的做一個辣獸醫，也會繼續認真訓練做一個厲害的鐵人」。郭霏先前曾在限時動態透露，自己在7月時就已經通過了台灣獸醫師的考試，在當地已經有獸醫師的執照，不過執業執照還在等待申請流程跑完。
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