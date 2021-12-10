放學後的心動│韓國造星節目少女遭殘忍「淘汰2次」　玉珠鉉都流淚

由MBC製作的選秀節目《放學後的心動》找來導師玉珠鉉、權俞利、Aiki和田小娟坐鎮，預計選出下個明日之星，節目於11月底首播，卻連續2集出問題，先是讓實力不足年僅14歲的練習生通過，5日播出的內容，又因為製作組機器計算出包，使得參賽者朴孝林（音譯）遭淘汰2次，過於殘忍的現場，連導師玉珠鉉都忍不住流下眼淚，向該位參賽者致歉：「對不起傷了你2次。」



《放學後的心動》5日播出第二集，參賽者「國民妹妹」組帶來FIN.K.L 《Now》歌曲演出，第一次發表結果時，朴孝林與劉在賢只有獲得2票遭淘汰。

等她們都下台後，節目組卻傳來機器計算錯誤的問題，要求練習生再次站到舞台上、重新發表票數，第二次結果為劉在賢獲得3票晉級，朴孝林則是維持2票被淘汰。

連玉珠鉉都忍唔住喊代節目組道歉 點圖重溫當時情形▼▼▼

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因製作組出包問題硬是被淘汰2次，朴孝林當眾哭了出來，俞利出面安慰她：「妳有一副好歌喉，期待妳遇到一個跟妳聲音很合的歌曲，帶來更帥氣的模樣。」

坐在一旁的導師玉珠鉉則是忍不住流下眼淚表示：「真的對不起，傷害了妳2次對不起，這太過分了。」

韓國最新女團選秀節目《放學後的心動》於11月28日正式開播，導師精挑細選，找來玉珠鉉、權俞利、Aiki和田小娟出演，共預計播出12集，在2022年2月13日選出出道團體。

找來大批十一二歲參賽者同樣廣惹爭議 點擊放大瀏覽節目截圖及更多參賽者照片▼▼▼

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