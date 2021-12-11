《華燈初上》點解係Netflix神劇？網民一面倒讚呢個星：演技最好

【華燈初上／Netflix】Netflix熱門台劇《華燈初上》播出後，迅速登上香港及台灣的Netflix排行榜冠軍，劇情以1988年台北林森北路條通文化為背景，講述歡場女子的愛恨情仇，掀起全台追劇熱潮。然而，就有網友疑惑「《華燈初上》神在哪？」貼文引發大批鄉民熱議。



該名網友在PTT發文表示，被朋友推薦看了第一集《華燈初上》，「結果光是開頭的電視氣象播報就很怪，1988年的主播每個絕對是像盛竹如一樣，字正腔圓咬字清晰，哪可能糊成一團，裡面警察審訊犯人的場景也是不太行，請問這部好看在哪裡？」

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文章曝光後，立刻引起網友熱烈回覆，「行銷很強」、「成本高啊，一堆大咖」、「大牌很多很好玩」、「已經是看的下去的台劇了」、「看林心如跟楊謹華很正，鳳小岳超帥」、「蘇媽媽，大家都想要」。

此外，還有網友提到客串黑道老大「彪哥」的李李仁，「目前覺得演技最強的是李李仁」、「推一下李李仁」、「李李仁演技最好」、「看李李仁當流氓，劉品言摔下車」。

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