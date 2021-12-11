林峯老婆張馨月疑着山寨LOEWE外套　正版售價過萬迪麗熱巴有同款

林峯太太張馨月（Carina）婚後一直專心照顧家庭，直至上個月她與梁競徽（原名梁烈唯）一起在內地投資開車行，升呢做老闆娘。婚後養尊處優的張馨月，不時在社交平台分享日常生活，早前她分享了自己下廚的照片，雖然不少網民都留言大讚她出得廳堂，入得廚房，十分賢淑，但亦有人指她屋企的廚房空間太細，又有網民發現張馨月所穿的外套似乎是山寨品。



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張馨月身穿的外套與奢侈品牌LOEWE 18FW系列的一款外套十分相似，兩者驟眼看幾乎沒有分別，但細心看會發現張馨月所穿的印上「LOVEU」字樣，而正版的就印上品牌名「LOEWE」，據知官方售價是1,200歐元（約10,556港元），而「LOVEU」款外套在淘寶售價為188至688人民幣（約230至842港元）不等。這款外套在推出時大受歡迎，內地女星迪麗熱巴及宋茜都曾穿過同款。

迪麗熱巴都有同款。（微博@Dear-迪麗熱巴）

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雖然被網民發現着山寨品，但亦有人猜測張馨月可能是透過代購途徑購買，被對方瞞騙購入山寨品，本人並不知情。其實林峯一向對老婆寵愛有加，張馨月曾多次曬出自己的名牌手袋，並大方承認使老公錢。有傳張馨月媽媽曾在內地從事飲食生意，被稱「餐飲女王」，更曾自稱擁有千億身家！

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