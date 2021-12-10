Chanel倒數月曆售$6250被KOL炮轟　品牌方回應：真正的收藏品

聖誕佳節將至，各大品牌紛紛推出倒數日曆（Advent Calendar），今年適逢Chanel No.5香水100周年，品牌推出以No.5香水造型包裝的倒數月曆，售價6250港元，內藏27件小禮物，全球限售1000份，相當矜貴。不過月曆內大部分禮物都是書籤、手繩、貼紙等「文具套裝」，實用的化妝護膚品只佔少數，惹來全球各地網民及KOL批評，大叫失望，引來極大爭議。而Chanel時裝及SAS主席 Bruno Pavlovsky日前就在WWD訪問中回應事件，指對於今次的爭議感到可惜，並表示推出聖誕倒數月曆並不是用作銷售，而是用來答謝部分顧客的禮物。



Chanel今年推出以No.5香水造型包裝的倒數月曆，內藏27件小禮物，全球限售1000份，相當矜貴。（官網圖片）

本地KOL雪姨曾直播開箱，但她在逐一拆開入面的禮物後大表不滿，甚至瘋狂爆粗，非常激動：「你畀啲良心，我畀六千幾蚊，你覺得我呢個年紀鍾意玩貼紙？入面點解唔係啲Sample，呢盒嘢真係攞晒命，唔係講玩笑。」而不少海外KOL亦有入手，美國TikTok網紅Elise Harmon曾拍開箱片，直斥倒數月曆是個「笑話」，影片令她爆紅，但其後她表示被Chanel官方封鎖，並指品牌方亦關閉了自己的TikTok帳號。

點擊下圖睇雪姨開箱：

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不過對於Elise的指控，品牌方就澄清並沒有封鎖任何人，並指帳號從未激活，沒有發佈過任何影片或內容，更表示一直都致力於在社交平台上同大家分享創作，並對所有人開放，歡迎大家自由表達自己的感受及意見。品牌方指有留意到評論，得知月曆令部分顧客失望，對此感到抱歉，但指月曆的內容物已列於網站上作詳細說明，並指今次是Chanel首次推出倒數日曆，還透露月曆是限時銷售，靈感來自No.5瓶身，具獨特設計及原創內容，令它成為真正的收藏品，其價值不能僅用其所包含的產品來概括。

美國TikTok網紅Elise Harmon曾拍開箱片，直斥倒數月曆是個「笑話」。（影片截圖）

Bruno Pavlovsky又指他認為今次推出的聖誕月曆無論是在設計還是使用的材料方面，都是有史以來最漂亮的產品之一，他表示下次會考慮用另一種方式，某些類別的產品可能會更合適，尤其是美容產品，但無論如何，今次推出月曆的目的是為了宣傳品牌產品，而不是引發任何爭議，更不是發出錯誤信號。不過有網民就指Chanel這次的聲明毫無悔意，更像是在暗諷買家沒有看清楚就亂買，完全沒有誠意。

售價6250港元。（官網截圖）