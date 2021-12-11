53歲張敏驚爆與細十歲導演已婚　竟被老公逼着睡衣出鏡？

現年53歲的張敏早年憑《賭聖》中「綺夢」一角而大受歡迎，她更成為不少人心目中的女神，不過她在2003年息影，直至2017年宣布復出，當時盛傳她因為離婚、事業受挫才會積極復出，更指她花積蓄包養新歡導演男友。日前有一位內地網紅上載了一段以「娛樂圈張敏老公，正宗的，睡在一起的老公！」為題的短片，不但驚爆張敏已婚，更透露老公叫師兄梵，是一位導演。



張敏當年憑《賭聖》中「綺夢」一角而大受歡迎。（劇照）

片中的男士戴着眼鏡，正在與電話中的人視像通話，並不斷催促對方：「老婆快點坐起來，帝師的粉絲說想看一下你。」但電話中的人就表示自己病了，狀態不好，並自稱穿着睡衣不方便出鏡，不過師兄梵就堅持要她出鏡，甚至將鏡頭對準老婆。對此，不少網民都為張敏抱不平：「這種老公真招人膈應」、「這樣的朋友這樣的老公不要也罷」、「太不尊重人了」、「為張敏嘆息」。

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被喻為90年代女神的張敏，曾與周星馳合作《逃學威龍》系列、《鹿鼎記》、《新精武門》、《武狀元蘇乞兒》、《九品芝麻官》等電影，至今都是經典。事業得意的張敏，感情路就不太順利，不過2012年張敏曾在接受訪問時透露：「我做人都好化啦，估唔到畀我遇到佢，佢幾乎係一個男人有嘅優點佢都有，能夠同佢一齊我好開心，佢人好好，對我同屋企人好細心，我覺得將下半生交託畀佢會得到幸福。」當時報道有指張敏口中所說的男人就是前經理人劉永輝。

重溫過往演出：

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不過張敏在2017年Post出與師兄梵的合照，並寫道：「猴去雞來，敏兒同夫君給大家拜年，祝願所有的親朋安康幸福，吉祥如意，扎西德勒。」據知師兄梵比張敏年輕10歲，是一位製作人、導演，當時有傳媒向她求證是否已離婚，另結新歡，而她就澄清自己從未結過婚。近年張敏不時與師兄梵一起四處旅遊，早前兩人一起參加聚會，同場還有張紀中夫婦，似乎已經承認另一半的地位。

張敏與師兄梵一起出席聚會。（微博@與天下人同親）