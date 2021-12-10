55歲黎美嫻曾戀梁朝偉陷三角關係　息影20年低調嫁「元朗舖王」

現年55歲的黎美嫻曾是80年代的TVB當家花旦，當年備受力捧的她曾參演《倚天屠龍記》、《書劍恩仇錄》、《絕代雙驕》等經典劇集，由於她經常在古裝劇中擔正做女主角，氣質美貌出眾，因而獲封為「古裝皇后」。雖然黎美嫻已經息影多年，但仍不時與昔日圈中好友聚會，日前劉美娟Post出一張與黎美嫻、楊羚的聚會照，並寫道：「開心又相聚。」相中三位昔日花旦都保養得宜，魅力不減當年！
當年黎美嫻與陳玉蓮、曾華倩、張曼玉及戚美珍被稱為「無綫五美」，一出道就被重用，1986年黎美嫻與梁朝偉在合作拍攝《倚天屠龍記》時傳出緋聞，但由於當時梁朝偉與曾華倩分手不久，黎美嫻與梁朝偉的戀情曝光後，女方慘被粉絲攻擊，紛紛狠批她是第三者。之後梁朝偉與曾華倩復合，搞到驚爆三角戀，非常轟動。
其後黎美嫻與吳啟華合作《書劍恩仇錄》時，再被指擦出愛火，但兩人亦分手收場。1991年黎美嫻約滿離巢，並到台灣、東南亞等地發展，直至2000年完全息影。2005年黎美嫻與曾任飛機師的「元朗舖王」謝興肇低調舉行婚禮，當時蔡少芬、陳法蓉、羅慧娟、鄧萃雯等擔任姊妹團，婚後黎美嫻過上幸福人妻生活，閒時相約好友聚會，生活安穩幸福。
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