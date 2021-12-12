薔薔林嘉凌錯過夢幻工作　瘋傳是被王思佳搶走　二人出面發文澄清

台灣女星薔薔（林嘉凌）性格直爽、敢怒敢言，大砲性格的她前段時間在《女人我最大》中爆料，有一家知名家電廠商曾經邀約合作，她特別叮嚀助理要好好跟進把握機會，但最後卻錯過，外界瘋傳有其他女星搶走她的夢幻工作，並謠傳這個人是王思佳，對此雙姝站出來發文澄清。



王思佳公開對話紀錄表示「仙姑又來收妖了」，她詳述時間線，在8月時曾合作過一次，同月27日和廠商敲定11月的檔期，而薔薔方面，廠商詢價的時間其實是9月3日，明顯在王思佳之後，不存在搶工作的問題。

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王思佳梳理完時間線後，喊話有心人士不要再渲染此事，她強調和薔薔之間友情依舊，「我們是最佳最薔組合，不要惹我們哦，潑髒水算了吧！」而薔薔也發文警告有心人士不要挑撥離間，謠言止於智者。

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