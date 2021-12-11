大佬B吳志雄返港為老婆慶祝生日　當年因太太一句話毅然離開江湖

曾在《古惑仔之人在江湖》中飾演「大佬B」的吳志雄自從淡出影圈後，轉戰內地發展，除了四出登台唱歌之外，還進軍飲食界，在內地開設私房菜及火鍋店，生意搞得有聲有色。近日吳志雄難得返港與家人團聚，日前他就為老婆慶祝生日，吳志雄Post出一家人的合照，並寫道：「祝福太太二十六生日快樂，身體健康，開心快樂人，謝謝大家的祝福！」相中吳志雄一家人聚首一堂，十分熱鬧！



吳志雄一家人聚首一堂，十分熱鬧！（微博@吳志雄）

現年67歲的吳志雄出身江湖，後來透過主演電影《監獄風雲》而進入影圈，而《古惑仔》中的陳浩南就是以他的故事為藍本，在戲中飾演大佬B的吳志雄亦深入民心。雖然吳志雄外表惡形惡相，但其實是超級錫老婆的好男人，與太太人前人後都相當恩愛。吳志雄曾在接受訪問時自爆年輕時身邊不乏女性埋身，曾交往過十幾個女朋友，直至遇上現任太太，他大讚老婆大方得體，又靚又純品，關心父母，有她打理家中的大小事務很放心。

吳志雄與老婆人前人後都相當恩愛。（微博@吳志雄）

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當年吳志雄曾因犯事入獄，志雄嫂臨盆在即時講到如果老公出事，一個女人孤苦無依，令吳志雄醒覺自己要擔起照顧家庭的責任，更下定決心脫離黑社會。如今一家人齊齊整整，早前吳志雄嫁女，榮升岳父，不少昔日好友包括羅蘭、劉偉強、林國斌、盧惠光、肥媽（Maria Cordero）、王晶太太丁德君同王子涵等都有到場祝賀，場面星光熠熠！