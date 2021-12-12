與糖妹身高相差31cm　黃宗澤坐低合照終於一樣高：平起平坐！

糖妹（黃山怡）與黃宗澤（Bosco）與因拍《幕後玩家》而成為好友，私下經常約出去食飯感情相當好，早前出名身形嬌小的她卻被Bosco「公開處刑」，在Instagram公開兩人企到直一直的合照，將兩人31cm的超萌身高差展露無遺，相差超過兩個頭模樣引起網民熱議。



Bosco比糖妹高31cm。（IG@boscomine）

Bosco之後再捉住對方影合照，不過糖妹卻竟然比起Bosco還要高出半個頭，甚至自信爆棚地搭住他的膊頭，令Bosco忍不住踢爆這件事並沒有這麼簡單：「妹身高的奧秘2之佢要高過我！」兼留言表示「待續」。今日（12日）Bosco正式公開這張相背後的秘密，原來是因為他貼心地坐了下來！180cm的Bosco坐低之後的身高正正與身高149ccm的糖妹相若：「都話咗待續，當然有最終篇啦！ 糖妹身高的奧秘之平起平坐！」秘密公開後隨即引起不少網民大呼兩人很可愛，甄詠珊更留言表示：「你哋玩身高都有排玩！」

黃宗澤糖妹身高差震驚網民 娛圈身形嬌小女星逐個數