張松枝譚俊彥扮孔劉李政宰還原《魷魚遊戲》　網民激讚能以假亂真

Netflix韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game／오징어 게임）於今年9月播映以後爆紅，不但在全球掀起一股追劇潮，劇中多個情節亦爭相引起模仿熱潮。譚俊彥因為外型酷似男主角李政宰而憑劇人氣急升，更被封作「港版李政宰」，雖然暫時未有任何消息指會翻拍港版《魷魚遊戲》，但譚俊彥已經因此工作大增，與有「港版孔劉」之稱的張松枝齊齊拍廣告，兼重演劇中打紙片的一幕！



《魷魚遊戲》竟然帶挈張松枝和譚俊彥！（Instagram：@deon_cheung）

張松枝穿着西裝兼梳上孔劉在劇中的all back頭，拿着卡片坐到譚俊彥身旁笑着問道：「想唔想嚟個挑戰？準時返到就你贏！」，與劇中的孔劉於地鐵站突然現身坐在李政宰旁邊，並邀請他玩打畫片遊戲的一幕一致。除此之外，譚俊彥認真拿着卡片模擬打紙片的動作、以及贏出挑戰兼且望鏡頭露齒笑的場面，與《魷魚遊戲》相似程度極高，獲網民大讚：「果然是港版孔劉和港版李政宰！」、「我真係以為係孔劉李政宰！」

張松枝穿着西裝兼梳上all back頭，拿着卡片的樣子十足劇中的孔劉。（影片截圖、《魷魚遊戲》劇照）

譚俊彥扮李政宰望鏡頭露齒笑的場面。（影片截圖、《魷魚遊戲》劇照）

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