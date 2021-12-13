謝和弦躁鬱症拒服藥半年自殘圖輕生　被「五花大綁」入精神科隔離

黃明志邀請謝和弦合唱的新歌〈揪你出去玩〉最近推出，謝和弦的老婆陳緗妮（莉婭），就吐露MV中謝和弦扮演的瘋狂病人，也正是去年3月謝和弦被強制送醫的寫照。



陳緗妮發文透露，2020年3月27日謝和弦被強制送醫的那天，有媒體報導是因為她舉報，所以才讓謝和弦被台灣警察抓走，甚至還指兩人分手鬧翻，假送醫是為了官司，如今她要還原當時的情況。

原來有躁鬱症的謝和弦那時自行斷藥半年，因此從2019年12月到2020年3月這段時間，他的情況時好時壞，到後來已經變成躁症伴隨鬱症，出現有幻聽、自殘輕生的傾向，她與同事已經無法控制住謝和弦，只好聯絡謝和弦的爸爸與哥哥北上，並且報警，在警察們的戒護之下，和救護車醫護人員們一起，大家合力把謝和弦「五花大綁」，緊急送進精神科隔離病房。

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到了醫院後謝和弦打了鎮靜劑才終於昏睡過去，就像是被強制關機休息，而謝和弦也睡了三天才醒過來，後來謝和弦的爸爸也透露這是目前為止躁鬱症發作最嚴重的一次，被強制就醫30天後，謝和弦因為大麻案開庭及勒戒移送，當時他們就要求一定要讓謝和弦醫療與勒戒並行，因為她深知躁鬱症才是造成謝和弦失控的主因，2020年6月25日勒戒結束後，到現在為止，中間還是有出現輕躁症狀，不過都沒有斷藥，所以現在大家才能看到作品裡的謝和弦。

【圖輯】點圖放大歌曲〈揪你出去玩〉MV裡的謝和弦👇👇👇

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陳緗妮心疼表示「謝和弦當時真的很慘」，這件事之前一直沒有對外說明，是因為不想讓別人認為他們在打悲情牌，但現在她意識到不說出來，大眾根本不會知道真相，只會一直說謝和弦就是個「毒蟲」，最後更無奈表示「很多事因為媒體的渲染，有心人士的偏頗造謠，所以讓能夠回歸正常生活變得格外辛苦！」，不她仍堅信只要自己的信念夠堅定，那麼一定可以慢慢走回到自己想要的路上！

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