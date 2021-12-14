網絡熱度搜查｜IG熱度頭3位都係ViuTV節目　《造星》因負評引熱討

今個星期的「網絡熱度搜查」，跟大家跟進無綫和ViuTV的多個節目在網絡上的討論度，參考數據洞察工具Crowdtangle的數據，立即跟大家看看哪個節目的討論度最高。《青春本我》播出兩集，是無綫近來的大搞作。不過，看看數據，《全民造星IV》的熱度完勝《青春本我》，立即跟大家分析一下當中的原因！



《全民造星IV》的比賽進入後段。（電視截圖）

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這次的網絡熱度統計是根據周一（13日）前的一星期內，節目在Facebook和Instagram的轉發等的互動計算總數，亦有顯示相關的發文總數。先看看Facebook的數據，TVB劇集《拳王》排首位，有14萬次的互動，而第2位就是《全》的12萬次互動，排第3就是《十月初五的月光》。值得關注的是，近來常因探討民生議題而獲網民讚賞的TVB節目《東張西望》排第4，可見它的網絡熱度！而《青》只排第6。

《青春本我》由炎明熹、姚焯菲和鍾柔美等人主演。（劇照）

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在Instagram的數據方面，《全》以20萬次的互動穩佔首位，第二位是《膠戰S2》，有11萬次的互動，第3位是ViuTV的音樂及訪談節目《歌手·門》。《青》亦同樣排第6位。數據顯示Instagram首3位由ViuTV的綜藝節目包辦，Instagram的用戶最喜歡ViuTV的節目。《全》以打造女團為目標，而《青》由《聲夢傳奇》第一季4位參賽者組成的女子組合After Class主演，雖然一套是綜藝節目，一套是劇集，但不少人會將兩者比較，看網上熱度的數據，《全》的熱度拋離《青》，但其實《青》是比《全》遲播，加上《全》逢星期一至五播，而《青》只在星期日播一集，因此累積人氣和討論度必然會有明顯分別，《青》也有着這個先天不足。另外，上周《全》因參賽者方方（方芷欣）而惹負評，所以這樣也可能令節目有更多人講。

方方在《全民造星IV》成為話題人物。（YouTube影片截圖）

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至於在「維基百科」網站的搜尋次數亦有數可看，在12月6日至12月12日的一周數據顯示，《十》一直排首位，最後在12月12日被《青》超前至第1位。截至12日，第3位和第4位分別是《拳》和《全》。