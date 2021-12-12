體育熱話︱碧咸夫婦拍拖有個電燈膽　鬼馬Cruz偷拍哥哥與女友親熱

碧咸和維多利亞夫婦結婚多年，至今恩愛如昔，4名子女均已長大，多了不少時間拍拖，享受一下二人世界。

間中他們會帶同幼女夏柏一起，畢竟小妮子仍只得10歲。不過今次罕有地，「電燈膽」另有其人——16歲的三子Cruz。



碧咸夫婦出外夜蒲，帶同三子Cruz在一起。（Instagram＠cruzbeckham）

Cruz在Instagram上載一張跟父母的自拍照，相中的碧咸已穿上一件藍色的聖誕毛衣，右手擁着狀若小鳥依人的維多利亞，左手擁着戴上太陽眼鏡，笑得酷酷的Cruz。

他抵死地在帖文加上一句：「好玩的一夜，做電燈膽真的很開心（had fun third wheeling ）」，tag入父母之餘，還有二哥Romeo和哥哥的模特兒女友Mia Regan。

人細鬼大的Cruz。（Instagram＠cruzbeckham）

如此一來，Cruz其實不止做了父母的電燈膽，這個半熟少年同時阻住Romeo和Ｍia拍拖。Cruz同時上載一條短片，先是他奸笑的大頭，鏡頭繼而轉向他身後的梳化，拍攝着正在親熱地擁抱的Romeo和Regan。

Cruz偷拍二哥Romeo與女友Mia親熱。（Instagram＠cruzbeckham）

點圖睇：Romeo與模特兒女友Mia

不過碧咸一家今次沒有全員出動，長子布魯克林和他的未婚妻Nicola Peltz均未在場，幼女夏柏亦不見人影。

近日布魯克林曾稱，「假如不是新冠肺炎疫情，他與Nicola可能已經結了婚」，又指希望待明年疫情防疫限制放寬後，舉行婚禮。

【Cruz愈大愈似爹】（按圖放大）

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【碧咸平日無論做什麼也靚仔有型】（按圖進入）