三台收視報告｜TVB劇集綜藝齊齊跌　ViuTV保持水準變化唔大

三台收視報告又再出爐，今次的日期是11月29日至12月5日。今次報告又再次擺在兩套TVB台慶劇上，本來首周收視已經不是太好，但今周繼續下跌，而且不止劇集，連綜藝都有下跌。



先講兩套TVB台慶劇，《十月初五的月光》在首周時有19.4點，算是比較貼近上一套劇的收視，但今周已經下跌至19.3點，只有20集隨時不能有2字頭的水平。至於《拳王》更慘，在首周錄得16.5點已經比起上一套同時段的劇集跌了幾點，今周再下跌至16.1點，絕對有機會挑戰今年劇集收視尾二的位置。

即睇本年暫時的劇集（短劇不計）收視：

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劇集下跌，結果連尾隨其後的綜藝節目也跟著下滑，接替《男神廚房》的《麻雀鬥室三決一》只有11.5點，比維持在14點以上的《男神廚房》跌了不少。至於開播了兩星期的《讀心專家》亦由13.1點下跌至11點。

《麻雀鬥室三決一》收視一般。

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而ViuTV方面其實變化不大，《全民造星IV》由5.5點微升至5.7點，AK主持的《Have a Sweet Gym》由3.4點跌至3.3點，《歌手‧門》則繼續保持在2.3點。

好在Sica識執生。（節目截圖）

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