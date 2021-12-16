高海寧單身兩年不感焦急　網民問點解冇男友罕有回應：我很挑剔！

現年34歲的高海寧前年與拍拖多年的音樂才子鄧智偉分手之後，一直保持單身狀態，感情似乎遲遲未有着落。昨日（15日）她在Instagram分享一段廣告幕後花絮，穿上一字膊貼身露腰上衣的高Ling露出甜美笑容，更曬出結實腹肌和玲瓏有致的好身材，不少粉絲大讚她又靚又可愛，亦有人替她一直單身感到不值。



高海寧曬出結實腹肌和玲瓏有致的好身材，不少網民替她一直單身感到不值。（Instagram：@sammkoling）

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高Ling出道多年一直甚少公開提及感情事，她與鄧智偉的戀情一直埋藏多年，直到對方被爆偷食後才默默承認其前女友身份，並表示自己對於感情是一個執著的人。外界一直很關心高Ling何時會走出情傷尋找新戀情，有網民問她「咁樣點會冇仔？」她終於罕有開口回應一直保持單身的原因：「因為我很PICKY（挑剔）！」既然知道高Ling揀選男朋友的眼光這麼高，就不要再逼問她何時會有下段戀情了！

高海寧前年與拍拖多年的音樂才子鄧智偉分手。（網上圖片）

高海寧表示自己揀男朋友的眼光很高。（Instagram：@sammkoling）

高海寧應該唔急拍拖。（Instagram：@sammkoling）

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