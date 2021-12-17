87歲羅蘭搭地鐵冇位坐要攙扶　呆企車廂中間終獲好心乘客讓座

年屆87歲高齡、有「羅蘭姐」之稱的羅蘭出道超過八十載，作為現時娛樂圈中舉足輕重的大前輩，不少一線花旦小生自然都對她相當恭敬，亦受到廣大市民的尊敬。
近日有網民抖音上載一段目擊到羅蘭姐搭地鐵的一幕，滿頭白髮的羅蘭姐站在車廂中間要身旁的友人攙扶，雖然車廂中設有關愛座，但似乎都已經坐滿了人。有好心的乘客見到年紀老邁的羅蘭姐沒有位坐隨即起身讓座，她馬上向對方點頭示意坐了下來，並乖乖把雙手放在合實的雙腿上。雖然鏡頭前的羅蘭姐打扮得光鮮亮麗，但脫去華麗服飾後，鏡頭外的羅蘭姐其實亦只不過是一名普通的「銀髮族」，與一般老人家無異。
點擊觀看羅蘭姐被乘客讓座的過程：
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