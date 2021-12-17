金剛認契女後喜事一籮籮？女友小嫻FB預告「聖誕節送大禮」

41歲台灣女星小嫻（黃瑜嫻）和小一歲的男友金剛（李信樵）去年（2020）8月大方認愛後，小倆口在屏東墾丁經營副業賣雞翼，儘管先前被嫌棄一隻賣40元台幣太貴，但投入網路宅配市場後，仍賣到爆單缺貨，兩人也無法再擺攤。然而近日小嫻公開好消息，成為聖誕節和跨年的最佳禮物。



為了體驗人生，小嫻去年到墾丁打工換宿，因為潛水和金剛擦出愛火，目前兩人感情穩定，都在墾丁忙雞翼副業。原本一開始是擺攤，但因經常秒殺，兩人看準商機投入宅配市場，一上架就賣到爆單，讓他們忙到沒時間出去擺攤。

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不過，小嫻15日在Facebook上公開即將擺攤的喜訊，她透露12月25日和31日還有元旦晚上6點，會在墾丁12號廣場上擺攤，開心表示「聖誕節和跨年歡迎來找我們玩，當天現場會有小禮物送給大家，歡迎來找我們聊聊天拍拍照唷！」

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