金剛曬抱B照「突然多咗個女」？小甜甜FB踢爆：小嫻改變他好多！

台灣女星小甜甜（張可昀）今年7月生下女兒「米苔目」，經常在網上分享育兒點滴，近日她帶著女兒與摯友金剛（李信樵）、小嫻（黃瑜嫻）情侶檔見面，感性說：「她是我女兒也是你女兒。」也透露小嫻改變金剛很多，雙方真摯情誼感動無數網友。



小甜甜近日在社交平台發文，透露金剛一直很想見米苔目本人，礙於小倆口多數時間在屏東做生意，直到近期才有機會見面。

【圖輯】小甜甜：她是我女兒也是你女兒！點圖放大看金剛小嫻的抱B照👇👇👇

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接著小甜甜有感而發說：「其實看著自己像家人般的朋友現在有自己除了演藝圈之外另外努力做著的事情，更重要的是居然能跟他一直以來的女神在一起，真的很感謝小嫻自從我的好兄弟和她在一起之後真的有好多好多的轉變。」

她表示金剛不僅學會理財、也懂得放寬心，讓小甜甜非常感動，也曬女兒與金剛、小嫻的合照，寫下：「至於乾女兒的部分他是我女兒也是你女兒，我會在她懂事時就告訴他除了媽媽爸爸還有乾爹～都是你要好好愛著的人喔！」照片中金剛、小嫻輪流抱著米苔目，畫面相當溫馨。

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