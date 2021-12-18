阿嬌鍾欣潼回憶意外受傷縫幾百針　獨自入院：一邊滴着血一邊等

阿嬌（鍾欣潼）去年9月在內地拍戲時於廈門的酒店發生意外，頭部受傷入院，更先後做了兩次手術，總共縫了幾百針，情況令人擔憂。事隔一年，阿嬌近日在內地綜藝節目《因為是朋友呀》中重提當日受傷的經歷：「我要先打那個破傷風（針），我就去醫院打了一針，他就說你出去等三十分鐘，我就在那邊一邊滴着血，一邊就等就睡着了。」



阿嬌（鍾欣潼）去年9月在內地拍戲時於廈門的酒店發生意外，頭部受傷入院，更先後做了兩次手術，總共縫了幾百針。（英皇提供）

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阿嬌當日意外撞到雲石枱，頭部近眉骨處傷口長達6cm，隨即送院縫針，之後還要做第二次手術，重新再縫合傷口，兩次手術共計幾百針，恐有破相之嫌。阿嬌回憶起當時自己獨自在酒店房，受傷後令身邊的人都十分擔心：「我覺得我有點夢遊，我醒來的時候不在房間，我在衣帽間，我一起來就摸到兩個行李（箱），為什麼我會在這裏？開燈之後就看到鏡子，噢這樣子。」

阿嬌回憶當日受傷的經歷。（影片截圖）

阿Sa即刻打給Joey問阿嬌的情況，點知Joey大爆阿嬌一邊縫針一邊刷抖音，非常淡定。（影片截圖）

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同場的蔡卓妍（阿Sa）、容祖兒（Joey）、關智斌（Kenny）聽完之後都笑阿嬌重提此事十分淡然，但阿Sa隨即大爆：「我知道她（Joey）在看你的時候就馬上打電話給她，我說『怎麼樣？阿嬌好點了嗎？』然後她說『她現在在縫針，還有她在刷抖音，她一邊縫針一邊刷抖音。』」非常淡定！事實上，阿嬌在受傷後休養了短短四日就迅速復工，補拍煞科戲，相當敬業！

阿嬌在受傷後休養了短短四日就迅速復工，當時她用手遮擋額頭的傷口。（微博@張睿工作室）