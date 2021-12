圈中閨密組織「七魔女」成員一向姊妹情深,雖然有六位成員已經組織家庭,但她們不時都會相約聚會,日前鍾麗淇、梁靖琪(Toby)、文頌嫻、姚樂怡、周家蔚、湯盈盈提早開Party慶祝聖誕節,雖然Toby現時懷有身孕,但仍悉心打扮出席,她在IG Post出合照,並寫道:「Hohoho……10 More Days Till Christmas!!!我們七姊妹祝大家聖誕節快樂!May You All Find Friendship Like Ours. 」



+ 40

相中所見她們齊齊拆禮物,又歎香檳,玩得非常盡興,網民紛紛留言大讚六位靚媽無論皮膚或身材依然Keep得好好!不過由於佘詩曼近期留在內地工作,所以未能出席,而Toby亦有留言表示非常掛念這位好姊妹!

佘詩曼近期留在內地工作,未能出席Party。(IG@charmaine_sheh)