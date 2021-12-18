Soler曾被告毀約破產事業受阻　細孖Dino舉家移民加拿大開畫室

來自澳門的混血雙胞胎男子樂隊Soler多年前在香港樂壇發展大受歡迎，出道一年已經登上紅館舞台開騷，風頭可謂一時無兩。不過在2006年Soler與經理人公司因解約問題而鬧翻，背負了百萬債務，歌唱事業一度受阻。近年Soler將事業重心轉移到內地，大孖Julio更在中秋節大型晚會上表演，但原來細孖Dino早在2017年已經移民加拿大溫哥華，近日Dino接受同樣移民當地的李婉華訪問，大談近況。



Soler由混血雙胞胎Julio同Dino組成。（資料圖片）

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Soler當年憑《失魂》、《海嘯》、《直覺》等歌曲奪得「叱吒樂壇生力軍組合金獎」，但在2006年他們被經理人公司入稟告毀約索償2,400萬元，兩人一度零宣傳、零工作，直至2009年，Soler被判毀約，需要賠償506萬，但由於Soler沒有還款，最終在2012年被頒令破產。近日Dino在訪問中透露他與太太Nancy及兩個囝囝已經在溫哥華定居近4年，他亦表示非常適應當地的生活：「好啱我，因為我鍾意大自然、行山，比較健康啲嘅嘢。」

Dino非常適應當地的生活。（YouTube影片截圖）

Dino太太Nancy在當地開了一間Workshop，教小朋友整勞作。（IG@anitayuenwahlee）

Dino透露剛剛搬到當地時，因為工作關係經常要往返內地及溫哥華：「我係一年兩三次要飛返去，頭嗰兩年好攰，有啲辛苦嘅，我每次飛出去嗰種痛苦，要忍十日先可以見返我兩個仔同老婆，初初要適應。」雖然移民後的生活變得平淡，但Dino就自言性格比較安靜，反而更喜歡現時的生活節奏。而Dino同太太Nancy就在當地開了一間Workshop，教小朋友整勞作，一家四口溫馨幸福。

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而Julio與首任妻子離婚後，2013年與前台中市市長胡志強千金胡婷婷閃婚，他更被稱為「第一女婿」，可惜兩人翌年就離婚收場。Julio其後接受訪問時坦言兩度離婚對他打擊很大，自己花了很長時間才走出情傷，而他在2019年第三度結婚，迎娶細14年、任職教師的圈外女友Karen。現時Julio不時在內地登台，亦有在春節晚會、國慶晚會上獻唱。

胡婷婷是前台中市市長胡志強千金。（視覺中國）