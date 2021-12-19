王力宏父母兄弟全是高材生　被爆為面子幫李靚蕾改名兼包裝學歷

現年45歲的王力宏，出道至今20多年推出如《Forever Love》、《你不知道的事》、《你不在》及《花田錯》等多首經典歌曲而成為台灣的一代歌王，卻因為早前被結婚8年的前妻李靚蕾「毀滅式」以長文控訴他多項約炮及召妓等渣男行徑，又稱長年受到王力宏家人的羞辱及霸凌對待。不少網民都對於身為高材生的李靚蕾都竟然被王力宏一家看不起而感到費解，事實上，王力宏全家上下的學歷背景都相當驚人，難怪連李靚蕾區區一個哥倫比亞商學院碩士都看不上眼。



王力宏和李靚蕾此情不再。（Instagram：@jl.leilei）

先講王力宏，他除了先後擁有麻省威廉士學院（Williams College）學士和波士頓伯克利音樂學院（Berklee College of Music）碩士學位，更於2016年考獲麻省威廉士學院以及波士頓伯克利音樂學院的頒發兩個榮譽博士學位，雖然學歷已經相當高，但他卻曾經講過，自己才是家中最弱的。王力宏的哥哥王力德和大嫂都是芝加哥大學的碩博士，而弟弟王力凱一樣是學霸，畢業自美國麻省理工學院。

王力宏三兄弟感情要好。（微博：@王力宏)

除此之外，王力宏的父母都是高材生出身，爸爸王大中畢業於台大醫學系，而王媽李明珠則畢業於國立政治大學，甚至連他的嫲嫲都擁有高學歷，於清華大學經濟系畢業。另外，王力宏的舅公為歷史學家許倬雲，而表舅則是台灣歌手李建復。

王力宏（左一）一家人都擁有高學歷。（Facebook：王力宏Wang Leehom）

李靚蕾在長文中點名指「你和家人不斷地懷疑、羞辱和冷暴力」，不少網民都推斷全因王力宏家上上下下都擁有高學歷的緣故，因此才會看不起新抱。事實上，李靚蕾的學歷亦一點也不低。她於2004年在美國普林斯頓大學就讀，專攻金融工程以及運籌學，獲得工程理學士學位，之後又在哥倫比亞商學院攻讀EMBA碩士，畢業後進到美國最大的金融服務機構「摩根大通」（JPMorgan）公司任職分析師。

王力宏於2013年宣布與李靚蕾在美國登記結婚，當時李靚蕾仍在哥倫比亞讀讀碩士。（微博：@王力宏）

不過，近日微博上有人爆料指，李靚蕾的超高學歷與王力宏的完美家族有關。據悉王力宏當年為了營造自己的完美人設，要求港日混血兒的西村美智子改名，並跟隨夫姓叫「王靚蕾」，而對外宣稱的「李靚蕾」這個名字，其實來自另一個高學歷的女子。另外，王力宏更重新包裝她的學歷，李靚蕾曾就讀匹茲學院（Pitzer College），其後於猶太教葉史瓦大學（Yeshiva Univesity）就讀並完成碩士學位，畢業後則是擔任舞者，並非到「摩根大通」公司任職分析師。後來王力宏為了自己的完美人設，便把李靚蕾送去哥倫比亞商學院讀碩士，就是為了讓自己顯得更有面子。如果爆料屬實，就更能夠解釋為何李靚蕾如此受到王力宏家族的懷疑、羞辱和冷暴力。

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