王力宏曾對16歲未成年帥妹出手？張綺倫FB爆料：會帶我到後台玩…

【王力宏離婚】王力宏遭老婆毀滅性離婚，「蕾神之鎚」重創形象與演藝之路，過去曾與王力宏同待Sony唱片張綺倫爆料往事，慶幸寫道「還好我嫁的不是你」。



她談到與王力宏相識那年自己才16歲、王力宏22歲，當時她還只是Sony的新人，而剛加盟的王力宏獲得他的人生第一座金曲獎，稱王力宏說演唱會要帶她到後台玩，還要寫歌送給她，「還好我們終究無緣，還好我現任老公比你好1000萬倍」。

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朋友也談到記得她過去很愛「王XX」，她也認了「誰不愛」，也有朋友提起她曾與王力宏牛排約會，「妳跟他吃牛排時有跟妳約嗎？」，張綺倫則回「多的是，你不知道的事」，不忘表示「只能說，可以撐到現在才爆，壓得真好」，文末不忘喊話「而你卻將優質偶像活成了渣男人生，願你從此安好！保重了」。

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