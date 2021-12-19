王力宏化名「克斯」召妓？五星級酒店員工揭秘　指李靚蕾手下留情

【王力宏離婚】李靚蕾開撕王力宏「優質偶像」假象，爆料王力宏婚前婚後召妓、約炮和男女關係顛覆三觀，看似大義滅親，但有自稱酒店人員表示「看似大刀其實已手下留情了」，更爆料王力宏化名為「克斯」。



有自稱在五星級酒店工作過的網友，於陳沂轉發貼文下留言，表示「我覺得他老婆已經對他很好了，我們知道的一些事情，而且是細節，都還沒爆」，認為李靚蕾應該知情只是留情面，不忘補充「對了！他比較好的朋友會叫他克斯」，這與先前媒體爆料指王力宏每次召妓都會讓小姐用找某化名人士的房間，內容相符合。

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此外馬來西亞也有網友向當地媒體「中國報」爆料，聲稱有位形象極佳的偶像天王7、8年前到大馬開唱時，竟親自開口要求工作人員「送一個女人到房間」，爆料者提到由於這名天王形象良好，聽到當下也很驚訝，「藝人複雜的關係完全毀了我的三觀，我只能說圈內人真的很會玩」，雖沒指名道姓，其他網友也聯想說的正是王力宏。

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